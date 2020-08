Thêm một người TP HCM, một Quảng Ngãi nhiễm nCoV

Bộ Y tế sáng 2/8 ghi nhận 4 ca nhiễm nCoV, trong đó một ở TP HCM, một Quảng Ngãi, cùng liên quan đến Đà Nẵng và 2 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hòa Bình.

Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 587 đến 590. Như vậy, 24 giờ qua ghi nhận tổng cộng 44 ca nhiễm.

Bệnh nhân 587, 588, ngày 17/7 từ Nga về sân bay Vân Đồn lúc 5h15 trên chuyến bay VN5062 (trước đó ghi nhận 21 ca dương tính trên chuyến bay này), cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hòa Bình. Họ được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 1/8 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương dương tính với nCoV. Hiện hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. "Bệnh nhân 589", nam, 42 tuổi, ở TP HCM, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. "Bệnh nhân 590", nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi, tiếp xúc gần "bệnh nhân 517" (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả xét nghiệm ngày 1/8 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân điều trị tại cơ sở 2 Bình Sơn - Dung Quất, Quảng Ngãi.

Trong 9 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 104 ca, Quảng Nam 26, TP HCM 8, Hà Nội hai, Quảng Ngãi hai, Thái Bình, và Đăk Lăk mỗi nơi một.

Hôm qua thêm một ca tử vong là "bệnh nhân 499"do ung thư máu ác tính, viêm phổi nặng và Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên ba. Hai ca tử vong hôm trước là "bệnh nhân 428", do nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền và Covid-19; "bệnh nhân 437"do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và Covid-19.

Tổng số ca nhiễm cả nước lên 590, trong đó 373 người đã khỏi, ba người tử vong, 214 bệnh nhân đang điều trị. Hơn 94.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 920 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 14.000, tại nhà hoặc nơi lưu trú gần 79.000.

Thế giới ghi nhận khoảng 680.000 người chết trong gần 18 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất. Việt Nam ghi nhận ba ca tử vong do nCoV.

Lê Nga