Thêm một ngân hàng có tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng

ACB là nhà băng thứ 8 có tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng, bên cạnh 4 ngân hàng quốc doanh và 3 nhà băng tư nhân MB, VPBank, Techcombank.

Ngân hàng Á Châu (ACB) vừa thông tin về kết quả kinh doanh năm 2025. Theo đó, đến hết ngoái, tổng tài sản của ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, gấp đôi so với quy mô 5 năm trước.

Như vậy, ACB là ngân hàng mới nhất tham gia câu lạc bộ nhà băng có quy mô tài sản từ 1 triệu tỷ đồng trở lên, sau 4 nhà băng quốc doanh và 3 ngân hàng tư nhân MB, Techombank, VPBank.

Tính đến hết 2025, tổng huy động (bao gồm phát hành giấy tờ có giá) của ACB đạt 718.000 tỷ đồng, tăng 12,4% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt 689.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 19.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với năm ngoái. Trong đó, thu nhập lãi thuần đến từ hoạt động tín dụng giảm nhẹ so với 2024, ở mức 26.900 tỷ. Lợi nhuận từ các dịch vụ khác như ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh và lãi khác tăng so với cùng kỳ.

Năm 2025, ACB trích lập dự phòng gấp đôi so với năm ngoái, lên hơn 3.300 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) được cải thiện, từ mức 78% vào cuối 2024 lên 114% vào cuối 2025. Điều này theo ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, thể hiện chiến lược điều hành thận trọng và chủ động tăng cường trích lập dự phòng.

Quỳnh Trang