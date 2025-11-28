Thêm một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần Biển Đông

Một áp thấp nhiệt đới hiếm gặp đang di chuyển từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương, hướng vào Nam Biển Đông, trong khi bão Koto vẫn hiện diện ở phía tây bắc Trường Sa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới hình thành gần xích đạo, đi qua Malaysia từ Ấn Độ Dương và bước vào Thái Bình Dương - quỹ đạo được đánh giá rất hiếm trong lịch sử khí tượng. Lúc 13h ngày 29/11, tâm xoáy nằm sát bờ biển phía đông Malaysia với sức gió cấp 6-7, giật cấp 9 và di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo đến trưa mai, áp thấp nhiệt đới sẽ tiến vào vùng biển phía tây nam của Nam Biển Đông, mạnh lên cấp 7, giật cấp 9. Sau đó, áp thấp tiếp tục hướng đông bắc, giữ nguyên cường độ. Đài khí tượng Nhật Bản dự báo xoáy thuận có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển lên khu vực Nam Trung Bộ.

Hai xoáy thuận nhiệt đới có khả năng xuất hiện cùng lúc ở Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Cơ quan khí tượng nhận định đây là hiện tượng đặc biệt khi xoáy thuận hội tụ các yếu tố hiếm gặp: xuất phát từ vùng thấp suy yếu của bão Senyar, hình thành gần xích đạo và di chuyển xuyên từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Sự xuất hiện của nó khiến Biển Đông cùng lúc tồn tại hai hệ thống xoáy thuận, trong đó bão Koto đang cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc với sức gió cấp 10, giật cấp 13 và di chuyển theo hướng tây nam. Dự báo đến ngày 30/11, bão Koto giữ hướng về giữa Biển Đông, suy yếu còn cấp 9, giật cấp 12 và cách khu vực bờ biển phía đông Gia Lai khoảng 280 km.

Hai hệ thống thời tiết cùng tồn tại có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2,5-4 m tại vùng biển phía tây nam Nam Biển Đông; tàu thuyền được cảnh báo hạn chế hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 15 cơn bão và 5 áp thấp nhiệt đới - mức cao nhất trong ba thập kỷ, tương đương năm 2017. Thiên tai, chủ yếu bão lũ, đã khiến 409 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Gia Chính