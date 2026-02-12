Thêm lựa chọn giải trí Tết với Ngoại hạng Anh trên FPT Play

Nhiều gia đình chọn xem Ngoại hạng Anh trên FPT Play như một hoạt động giải trí chung trong kỳ nghỉ Tết, bên cạnh phim ảnh và chương trình truyền hình.

Tết những năm gần đây diễn ra theo nhịp linh hoạt hơn. Ngoài các nghi thức truyền thống, nhiều gia đình dành thời gian cho những hoạt động giải trí tại nhà. Các trận đấu của Premier League diễn ra xuyên suốt giai đoạn cuối năm âm lịch và đầu năm dương lịch trở thành lựa chọn của một bộ phận khán giả yêu thể thao.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, nhiều gia đình trẻ xem bóng đá vào buổi tối, xen giữa lịch dọn dẹp và chuẩn bị Tết. Ở các địa phương miền Trung và miền Tây, một số quán cà phê, khu dân cư tổ chức các buổi xem chung, tạo thêm không khí sôi động trước thềm năm mới.

FPT Play quảng bá Ngoại hạng Anh tại Hậu Giang. Ảnh: FPT

Anh Hoàng Nam (36 tuổi, Hà Nội) cho biết năm nay gia đình ở nhà thay vì đi du lịch. Ngoài các hoạt động tất niên, vui chơi cùng gia đình, anh xem bóng đá như hình thức để giải trí trong kỳ nghỉ "Tết có thêm bóng đá để xem cùng nhau nên rất vui. Trên FPT Play có cả phim và thể thao nên mỗi người đều có lựa chọn riêng", anh nói.

Đội ngũ của FPT cũng triển khai nhiều hoạt động quảng bá Ngoại hạng Anh đến các khu dân cư, vùng nông thôn trong giai đoạn này. Anh Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên lắp đặt mạng của đơn vị cho biết thời điểm này, lượng người dùng đăng ký Internet tăng cao, đồng thời nhiều gia đình cũng đăng ký thêm gói Ngoại hạng Anh để thêm lựa chọn giải trí dịp Tết.

Theo đại diện FPT Play, với nhiều gia đình hiện đại, bóng đá không làm gián đoạn nếp sinh hoạt Tết quen thuộc, mà trở thành chất xúc tác giúp các thành viên ngồi lại bên nhau. Do đó, đơn vị xem cung cấp các gói Ngoại hạng Anh linh hoạt cùng nhiều combo truyền hình Internet là cách tăng trải nghiệm Tết.

"Ngoại hạng Anh như một điểm chạm kết nối, thay vì chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao. Nhờ đó, Tết này các thành viên trong gia đình cùng ngồi lại, cùng chia sẻ khoảnh khắc sum vầy tạo thêm một trải nghiệm ý nghĩa", đại diện đơn vị nói.

Ngoại hạng Anh kết nối các thành viên trong gia đình. Ảnh: FPT Play

Hiện, đơn vị cung cấp combo Ngoại hạng Anh gồm gói tích hợp Internet FPT tốc độ cao và giải đấu Premier League với giá từ 59.000 đồng mỗi tháng. Đơn vị mang đến nhiều phong cách bình luận để gia đình có thể lựa chọn.

Từ 28/1 đến 28/2, người dùng cá nhân đăng ký mới combo, triple Internet, FPT Play gói V.VIP hoặc nâng cấp Internet lên FPT Play V.VIP có cơ hội tham gia quay số với tổng giá trị giải thưởng hơn 170 triệu đồng. Quà tặng gồm Google TV 43 inch HD, máy tăm nước không dây LocknLock và các phần quà khác.

Từ 9/2 đến 28/2, khách hàng đăng ký mới combo Internet Ngoại hạng Anh được tặng camera FPT và gói lưu trữ Cloud 12 tháng. Chương trình áp dụng tại các chi nhánh FPT Telecom, trừ Đà Nẵng, Hải Phòng, khu vực nội đô Hà Nội và TP HCM.

Người dùng thanh toán qua ví MoMo đến hết 28/2, nhập mã "MMFPTTET" sẽ được giảm 50.000 đồng cho lần đầu thanh toán. Khách hàng đã từng thanh toán được giảm 10%, tối đa 20.000 đồng mỗi giao dịch đủ điều kiện.

Ngoài ra, khi đăng ký trực tuyến gói V.VIP 1 hoặc V.VIP 2 trên ứng dụng FPT Play hoặc website từ 1/2 đến 28/2, người dùng được giảm đến 200.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ quốc tế TPBank hoặc giảm đến 50.000 đồng cho lần đầu thanh toán qua ShopeePay.

Hoài Phương