Thêm lựa chọn căn hộ TP HCM với vốn tự có dưới 300 triệu đồng

Dự án La Pura công bố chính sách thanh toán ban đầu từ 290 triệu đồng cho căn hộ hai phòng ngủ, kết hợp hỗ trợ vay và ưu đãi dịp đầu năm.

Người mua căn hộ hai phòng ngủ tại dự án chỉ cần thanh toán 10% (tương đương 290 triệu đồng) giá trị căn hộ là có thể để ký hợp đồng ban đầu. Sau 8 tháng, khách hàng thanh toán thêm 5%. Khoảng 75% giá trị được ngân hàng cho vay, áp dụng ưu đãi miễn lãi 2 năm, ân hạn nợ gốc 3 năm. Theo đơn vị phát triển, mô hình thanh toán chia nhỏ giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu, phù hợp với nhóm gia đình trẻ làm việc tại TP HCM.

Khách hàng và nhà đầu tư tham quan sa bàn dự án. Ảnh: Phát Đạt

Bên cạnh chính sách bán hàng, dự án còn tạo sức hút nhờ chiến lược phát triển theo định hướng đô thị tích hợp tại khu vực Đông Bắc TP HCM. Dự án đầu tư 20.000 m2 thương mại, quy hoạch đa dạng phố mua sắm như phố Nhật, phố Hàn, rạp chiếu phim trong nhà, phòng khám Nhật, 12 hồ bơi Sky Pool, 35 không gian dành riêng cho trẻ em được quy hoạch theo từng độ tuổi, cùng hàng chục khu vườn trên tầng mái...

La Pura cũng sở hữu các tiện ích cao cấp như đại sảnh cao 8 m, trang bị thiết bị vệ sinh bàn giao từ các thương hiệu châu Âu như Duravit hoặc Kohler... Ngoài ra, hai trường học nội khu bên trong dự án sẽ được vận hành bởi thương hiệu giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế.

La Pura phát triển theo mô hình all-in-one cao cấp tại trung tâm Đông Bắc TPHCM. Ảnh: Phát Đạt

Về vị trí, dự án nằm trên trục quốc lộ 13 với mặt tiền dài khoảng 300 m, đồng thời được quy hoạch có ga Metro số 2 (TP HCM - Thủ Dầu Một) ở khu vực lân cận. Đoạn quốc lộ 13 trước dự án đã hoàn tất trải nhựa, đang tổ chức phân làn. Khi toàn tuyến mở rộng hoàn thành, thời gian di chuyển từ khu vực này về ngã tư Hàng Xanh ước khoảng 15 phút, đến sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 30 phút trong điều kiện giao thông thuận lợi.

Việc tuyến Metro số 2 nằm trong danh sách ưu tiên triển khai của TP HCM cũng được kỳ vọng tác động đến giá trị bất động sản dọc hành lang tuyến. Theo Phát Đạt, một số dự án nằm trên trục Xa lộ Hà Nội, gần ga Metro số 1, giá căn hộ đã tăng 3-4 lần so với thời điểm mở bán.

Dự án nằm gần trạm metro số 2 theo quy hoạch. Ảnh: Phát Đạt

Ông Trần Văn Đức (phường Long Trường, TPHCM), cho biết đã đầu tư hai sản phẩm tại đây, đánh giá cao hệ tiện ích nội khu và khả năng kết nối giao thông. Theo ông, mức giá hiện tại của dự án vẫn thấp so với nhiều khu vực nội đô và còn tiềm năng tăng giá.

Ngoài chính sách thanh toán linh hoạt, dự án áp dụng thêm chương trình quà tặng bằng vàng cho người mua. Tại phân khu Risa, tổng giá trị quà tặng đến 20 cây vàng, áp dụng cho 40 khách hàng đầu tiên, mỗi giao dịch thành công nhận nửa cây vàng. Nhóm khách hàng từng sở hữu sản phẩm La Pura trước đó được hưởng thêm ưu đãi trực tiếp 1%. Ở phân khu Zenia, người mua được chiết khấu 1%, đồng thời nhận thêm 50 triệu đồng mỗi căn theo chương trình hỗ trợ tân gia.

Căn hộ tầng cao tại La Pura sở hữu tầm nhìn toàn cảnh đô thị. Ảnh: Phát Đạt

Hiện, tháp Zenia 1 tại dự án đã xây đến tầng 23, Zenia 2 hoàn tất đổ sàn tầng 27. Hai tháp Risa đạt mốc tầng 19. Vật liệu cho các tháp mặt ngoài đang được tập kết, dự kiến triển khai trong quý I.

Khu Đông Bắc TP HCM được ghi nhận là khu vực tập trung nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, từ các trục đường mở rộng đến tuyến đường sắt đô thị trong quy hoạch. Trong bối cảnh nguồn cung mới chủ yếu thuộc nhóm giá cao, đại diện đơn vị phát triển dự án cho rằng, việc theo đuổi mô hình đô thị tích hợp đi kèm cấu trúc thanh toán giãn tiến độ là hướng tiếp cận nhằm mở rộng lựa chọn cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Song Anh