Thêm lô phở gói của doanh nghiệp Việt bị thu hồi ở EU

Không chỉ mỳ Hảo Hảo, lô phở khô vị bò gà của Thiên Hương (hạn dùng 7/2/2022) xuất sang Na Uy cũng bị cảnh báo và thu hồi.

Theo Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), cơ quan này nhận được cảnh báo của EU với sản phẩm phở khô vị bò gà có tên tiếng Anh "Dried noodles with chicken - and beefspices" của Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương (quận 12, TP HCM).

Sản phẩm này bị thu hồi tại thị trường Na Uy do có mối nguy là vi phạm chỉ thị của EU số 91/414/EEC về quản lý các sản phẩm bảo vệ thực vật. Cụ thể, phở khô vị bò gà của Thiên Hương xuất khẩu sang Na Uy có chứa 0,052 mg/kg-ppm Ethylene Oxide.

Sản phẩm phở khô vị bò gà của Thiên Hương. Ảnh: Công ty cung cấp

Văn phòng SPS Việt Nam đề nghị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Vụ Khoa học & công nghệ (Bộ Công Thương) kiểm tra, xác minh và yêu cầu doanh nghiệp có giải pháp khắc phục ngay vi phạm (nếu có), để đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng, tránh ảnh hưởng tới uy tín, chất lượng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.

Ông Trần Việt Hoà - Vụ trưởng Vụ Khoa học & công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương đã lập tức yêu cầu Công ty Thiên Hương báo cáo về quy trình sản xuất sản phẩm để đánh giá sự xuất hiện chất Ethylene Oxide (là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo Thông tư 50/2016 của Bộ Y tế).

Bộ Công Thương cũng đề nghị Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an toàn thực phẩm của đơn vị này. Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM được yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Ethylene Oxide với một số sản phẩm do công ty sản xuất đang bán tại thị trường trong nước.

Trong khi đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời thông tin tới người tiêu dùng.

Trả lời VnExpress sáng 30/8, đại diện Công ty Thiên Hương cho biết, sản phẩm bị thu hồi ở thị trường Nauy là hàng công ty gia công theo đơn đặt hàng của đối tác, mới bán được 4 tháng với số lượng ít. Do đó, sản phẩm này không bán tại Việt Nam.

Nguồn nguyên liệu để sản xuất sản phẩm trên từ trong nước, nhập khẩu và đối tác cung cấp. Toàn bộ nguyên liệu đều được kiểm soát và hoàn toàn không có chứa chất trên. Tuy nhiên, công ty và phía Nauy đang kiểm tra, rà soát xem sự cố phát sinh từ nguyên nhân nào và sẽ thông tin cho người tiêu dùng minh bạch và cụ thể.

Hôm qua, công ty cũng đã kiểm tra nội bộ về quy trình sản xuất, làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp toàn bộ quy trình sản xuất.

Theo Công ty Thiên Hương, do dịch bệnh nên hoạt động thông tin của công ty còn chậm trễ. Họ cho biết, sau khi có đầy đủ các thông tin về nguyên nhân, cũng như chất lượng sản phẩm, công ty sẽ công bố đầy đủ thông tin đến người tiêu dùng.

Công ty Thiên Hương không chỉ sản xuất mì ăn liền phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và đang lên kế hoạch bán cả ở thị trường châu Âu và Mỹ

Trước đó, lô sản phẩm mỳ gói tôm chua cay (hạn dùng 24/9/2022) và miến ăn liền Good (hạn dùng tới 10/11/2022) của Acecook Việt Nam xuất sang EU cũng bị cảnh báo và Ireland thu hồi do chứa Ethylene Oxide. Tổng giám đốc Acecook Việt Nam Kajiwara Junichi khẳng định, sản phẩm bị thu hồi ở Ireland là sản phẩm xuất khẩu, không bán ở thị trường Việt Nam và cam kết sản phẩm bán ở Việt Nam đảm bảo an toàn sức khoẻ.

Bộ Công Thương cho biết, sẽ rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do Acecook Việt Nam, Thiên Hương phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất, tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam và phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu, đồng thời xác định các vi phạm (nếu có).

Anh Minh - Thi Hà