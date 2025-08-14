Thêm khán giả trúng 200 triệu đồng trong livestream của Sunshine Group

Anh Vũ Trần Bảo Long (Hà Nội) là chủ nhân giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt trong livestream đặt giá căn hộ thuộc dự án Noble Crystal Long Bien tối 12/8 của Sunshine Group.

Khán giả may mắn trúng giải thưởng sinh năm 1995, làm việc trong lĩnh vực thiết kế nội dung số. Trước đó, tại phiên ngày 8/8, Nguyễn Hương Lan - nữ sinh đại học năm 3 chuyên ngành kế toán tại Hà Nội trở thành khán giả may mắn đầu tiên trúng thưởng 200 triệu đồng nhờ xem livestream đặt giá mua nhà của Sunshine Group.

Cùng phiên, căn President Sky Villa A2.06-02 của Noble Crystal Long Bien được giao dịch thành công với mức 20,9 tỷ đồng, kèm voucher 500 triệu đồng mua nội thất Fendi (Italy) cho khách hàng Lan Anh. Căn hộ thông tầng rộng gần 170 m2, ba phòng ngủ, hướng Tây Nam, nhìn ra công viên nội khu, trang bị nội thất từ các thương hiệu xa xỉ.

Phiên đặt giá lần này áp dụng chiết khấu kép, giảm trực tiếp 20% giá gốc, sau đó giảm tiếp 50% trên mức đã chiết khấu, đưa giá khởi điểm còn 12 tỷ đồng.

Với 100% căn hộ sở hữu sân vườn, bể bơi, sảnh đón, thang máy riêng biệt cũng như tầm view panorama bao quát sân golf và hồ điều hoà, Noble Crystal Long Bien thiết lập phong cách sống sang tại phía Đông Hà Nội. Ảnh: Sunshine Group

Noble Crystal Long Bien tọa lạc tại phường Phúc Lợi, gần sân golf Long Biên, gồm hai tòa tháp cao 17 tầng với hơn 400 căn sky villa. Dự án có 100% căn hộ sở hữu sân vườn, bể bơi, sảnh đón và thang máy riêng; tầm nhìn bao quát sân golf và hồ điều hòa. Mỗi căn bàn giao hoàn thiện cơ bản theo tiêu chuẩn quốc tế, kèm gói nội thất hàng hiệu từ S-Decoro – đơn vị thuộc Sunshine Group.

Noble Crystal Long Bien dự kiến được quản lý vận hành bởi một thương hiệu 5 sao quốc tế. Ảnh: Sunshine Group

Hệ tiện ích 5 sao tại Noble Crystal Long Bien được quy hoạch đồng bộ và vận hành theo chuẩn quốc tế gồm tổ hợp mặt đất với công viên, đường dạo bộ, tới tâm điểm thương mại và tổ hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại 3 tầng khối đế... Dự án cũng được đầu tư hàng loạt tiện ích dành riêng cho siêu xe như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & robotics, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao.

Ngày 15/8, Sunshine Group sẽ giới thiệu căn Sky Villa A2.12-09 cũng tại dự án Noble Crystal Long Bien, có diện tích 174,17 m2, ba phòng ngủ, bể bơi và sân vườn riêng, hướng Đông Nam, giá khởi điểm 13,5 tỷ đồng (áp dụng chiết khấu kép). Bên cạnh đó là cơ hội trúng giải thưởng may mắn tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng cho cả người đặt giá và khán giả đăng ký tài khoản xem trực tiếp trên Noble App.

Căn Sky Villa A2.12-09 sở hữu bể bơi và sân vườn riêng cùng sảnh đón và thang máy riêng biệt, cá nhân hóa nội thất với các gói thiết kế từ thương hiệu xa xỉ. Ảnh: Sunshine Group

Theo Sunshine Group, với ba phiên đặt giá thành công tiếp theo tính từ phiên ngày 12/8, tập đoàn sẽ trích 1,5 tỷ đồng trao tặng quỹ Cặp lá yêu thương của Đài Truyền hình Việt Nam để xây mới và cải tạo một điểm trường tại Cao Bằng. Đến nay, sau gần 1,5 tháng tổ chức, Sunshine Group đã trích lập tổng cộng 6,5 tỷ đồng (tương ứng 500 triệu đồng mỗi phiên) cho hoạt động thiện nguyện.

Song Anh