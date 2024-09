Thêm khách sạn Hội An được ngân hàng rao bán

Quảng NamKhách sạn 4 sao nằm ở mặt đường Hùng Vương, TP Hội An được ngân hàng rao bán với giá khởi điểm 240 tỷ đồng.

Ngân hàng Công Thương (VietinBank) chi nhánh Hội An vừa thông báo bán quyền sử dụng đất, khách sạn và toàn bộ trang thiết bị gắn liền với đất tại thửa số 123, phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam. Đây là tài sản đảm bảo của Công ty TNHH Khách sạn Lụa Hội An.

Theo đó, tài sản trên đất là khách sạn 4 sao Lụa Hội An (Silkhotel Hoi An) đã hoạt động hơn chục năm. Khách sạn nằm ở mặt đường Hùng Vương, gồm có 92 phòng nghỉ cùng nhiều tiện ích như hồ bơi, khu spa, nhà hàng, quầy bar.

Tài sản này có giá khởi điểm 240 tỷ đồng. Ngân hàng không thông tin cụ thể về dư nợ gốc và lãi đối với khoản nợ của khách hàng.

Hạn nộp hồ sơ tham gia đến ngày 16/9 tại VietinBank Hội An, số 4 Hoàng Diệu, phường Minh An, TP Hội An.

Một góc khách sạn Lụa Hội An. Ảnh: Silkhotel Hoi An

Từ năm ngoái đến nay, nhiều nhà băng ồ ạt thanh lý tài sản đảm bảo là nhà đất, dự án bất động sản, khách sạn với trị giá từ hàng chục đến hàng nghìn tỷ đồng, song không dễ bán.

Hồi tháng 3, VietinBank cũng chào bán khách sạn 4 sao Le Pavillon Paradise Hoi An Hotel & Spa với mức khởi điểm 110 tỷ đồng. Ngân hàng đã chào đấu giá tài sản này hai lần trước đó vào tháng 8 và 9 năm ngoái, khởi điểm từ 140 tỷ đồng. Tại lần đấu giá thứ ba, giá khởi điểm của tài sản còn 110 tỷ đồng, giảm hơn 21%, chưa gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác.

Nguyên nhân tài sản thế chấp là bất động sản đấu giá ế ẩm, theo các chuyên gia, là thị trường vẫn khó khăn, giá rao cao. Trong khi đó, thị trường chưa hồi phục, giới đầu tư và người mua đều có tâm lý thận trọng và cần thời gian củng cố niềm tin. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 5, dư nợ tín dụng bất động sản khoảng 3 triệu tỷ đồng, tăng hơn 4,6% so với cuối năm 2023.

Ngọc Diễm