Thêm hàng nghìn sản phẩm nước giặt trẻ em giả bị thu giữ

Hơn 2.400 can nước giặt cho trẻ em nhãn hiệu Dnee và nước xả vải Comfort làm giả tại một cơ sở sản xuất ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) bị quản lý thị trường thu giữ.

Tổng cục Quản lý thị trường ngày 6/4 cho biết, kiểm tra một cơ sở sản xuất của Công ty TNHH Hoá mỹ phẩm T&T Á Châu tại thôn Chợ Nga (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), đội quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phát hiện hàng nghìn nước giặt nhãn hiệu Dnee và Comfort có dấu hiệu bị làm giả.

Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, các công nhân tại xưởng sản xuất đang làm việc bình thường. Tại hiện trường, đội quản lý thị trường số 17 ghi nhận trên 2.000 can nước giặt nhãn Dnee loại 3,8 lít; 400 can nước giặt nhãn Comfort; 45.000 tờ nhãn dùng cho sản phẩm Dnee; 1.800 vỏ thùng carton có chữ Dnee; 280 vỏ can có nhãn D-nee cùng 5 chiếc môtơ điện đã qua sử dụng dùng để pha chế thành phẩm không có nhãn hiệu.

Xô đựng hoá chất pha chế nước giặt mang nhãn hiệu Dnee tại xưởng sản xuất ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường.

Tại xưởng, chủ cơ sở đã phân chia thành nhiều khu sản xuất, thành phẩm, bán thành phẩm... rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nguyên vật liệu, hoá chất dùng để pha chế, sản xuất ra nước giặt nhãn hiệu Dnee hay Comfort tại đây đều được đựng trong xô, chậu và không rõ nguồn gốc.

Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Thái khai đã nhập chai, thùng qua sử dụng để đóng nước giặt, xả vải từ một cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhãn mác đều mang tên của các thương hiệu nổi tiếng, nhưng được nhập theo thùng, theo cân.

Toàn bộ lô hàng có dấu hiệu vi phạm được lực lượng quản lý thị trường niêm phong, tạm giữ. Theo ông Nguyễn Đạo An - Đội phó Đội quản lý thị trường số 17, lực lượng chức năng sẽ lấy mẫu gửi tới cơ quan kiểm nghiệm để xác định mức độ vi phạm của sản phẩm.

Tuần trước, quản lý thị trường cũng kiểm tra, phát hiện hàng nghìn sản phẩm nước giặt trẻ em nhãn hiệu Dnee bị làm nhái, giả tại một cơ sở ở quận Hà Đông, Hà Nội.

