Thêm hai thủ tục đất đai thực hiện tại cấp xã

Cấp xã sẽ thực hiện thủ tục tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và giao khu vực biển để lấn biển từ 25/8.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố hai thủ tục đất đai mới ở cấp xã và sửa đổi, bổ sung 28 thủ tục hành chính trong lĩnh vực này, áp dụng từ 25/8.

Theo đó, có hai thủ tục mới sẽ được thực hiện tại cấp xã gồm tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn để thực hiện dự án. Thứ hai là giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực hiện hoạt động lấn biển. Hai thủ tục này trước đây thực hiện tại UBND cấp tỉnh.

Ngoài ra, trong 28 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, có 8 thủ tục thực hiện tại cấp xã.

STT Thủ tục liên quan đất đai thực hiện tại cấp xã 1 Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho nhà đầu tư

Giao đất rừng, cho thuê đất rừng, gia hạn thời gian sử dụng đất 2 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất 3 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định 4 Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót 5 Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá, đấu thầu 6 Đăng ký đất đai, tài sản lần đầu với tổ chức đang sử dụng đất 7 Đăng ký đất đai, tài sản lần đầu với cá nhân, cộng đồng, hộ gia đình người gốc Việt định cư ở nước ngoài 8 Sử dụng đất đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất đa mục đích

Trước đó, Nghị định 151 của Chính phủ cũng phân cấp mạnh trong quản lý đất đai, trao thêm quyền cho UBND cấp xã. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn tối đa, đơn cử toàn bộ quy trình cấp sổ đỏ lần đầu không vượt quá 17 ngày, thay vì 20 ngày như trước.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc rút gọn thủ tục và phân cấp rõ ràng giúp người dân, nhất là tại vùng nông thôn và miền núi, tiếp cận dịch vụ công dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, cơ chế hậu kiểm thay vì tiền kiểm giúp giảm gánh nặng giấy tờ, nâng cao trách nhiệm thẩm định thực tế của cơ quan chuyên môn và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai.

Ngọc Diễm