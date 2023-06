Thêm hai người kẹt trong thang máy do mất điện

Nghệ AnĐi thang máy ở khách sạn và Trung tâm Anh ngữ tại TP Vinh, hai người bị mắc kẹt do mất điện, đã được cảnh sát giải cứu.

Khoảng 11h54 ngày 4/6, nam thanh niên (28 tuổi, trú thị xã Thái Hòa) di chuyển bằng thang máy từ tầng một lên tầng 4 của khách sạn đóng ở phường Trung Đô, TP Vinh. Khi đến tầng 4 thì điện mất, thang máy dừng, nạn nhân biết bị mắc kẹt nên gọi điện báo cho nhà chức trách.

8 phút sau, tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, thiếu niên 17 tuổi cũng bị kẹt trong thang máy tầng 3 của một Trung tâm Anh ngữ do mất điện.

Nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã điều hai xe cứu hộ cứu nạn cùng 14 cán bộ, chia làm hai tổ công tác tiếp cận hiện trường. Lực lượng chức năng sau đó mở cửa hai thang máy trong vài phút, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Hai người bị mắc kẹt mồ hôi ướt đẫm, sau khi nghỉ ngơi đã ổn định tinh thần.

Cảnh sát mở thang máy cứu người mắc kẹt tại khách sạn ở phường Trung Đô. Ảnh: Công an cung cấp

Lãnh đạo Điện lực TP Vinh cho biết, sự cố mất điện tại khách sạn ở phường Trung Đô do Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc yêu cầu tiết giảm nhằm đảm bảo nguồn điện trên địa bàn. Điện lực đã có thông báo bằng tin nhắn cho khách hàng.

Còn sự cố mất điện trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Thi, là do một đơn vị thi công đường gần Trung tâm Anh ngữ làm ảnh hưởng cáp ngầm, gây mất điện hơn 40 phút. Sự cố mất điện đã được khắc phục vào chiều cùng ngày.

"Khi cắt điện khẩn cấp, tin nhắn đến gần như đồng thời, không sớm được 10-15 phút như kế hoạch đề ra từ trước. Còn các sự cố bất khả kháng thì không thể thông báo trước cho khách hàng", lãnh đạo Điện lực TP Vinh nói.

Nạn nhân (áo trắng) mắc kẹt trong thang máy khách sạn được giải cứu ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Một tuần qua, Nghệ An cũng như các tỉnh miền Bắc và Trung nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Nhu cầu dùng điện tăng cao nhưng do hạn chế nguồn cung nên nhiều nơi đã bị cắt điện luân phiên để giảm tải. Riêng TP Vinh bắt đầu cắt điện từ chiều 3/6.

Trước đó, khoảng 9h ngày 3/6, bé trai 11 tuổi trú TP Vinh lên nhà người họ hàng ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương chơi, trong lúc đi thang máy đã mắc kẹt bên trong do mất điện. Cảnh sát đã mở khóa khẩn cấp trong hai phút, đưa được bé trai ra ngoài an toàn.

Đức Hùng