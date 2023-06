Bé trai kẹt trong thang máy do mất điện

Nghệ AnBé trai 11 tuổi trong lúc đi thang máy thì mất điện nên mắc kẹt, cảnh sát phải mở khóa khẩn cấp của thang để giải cứu.

Khoảng 9h ngày 3/6, bé trai 11 tuổi trú TP Vinh lên nhà người họ hàng ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương chơi. Bé sau đó di chuyển từ tầng một lên tầng ba của ngôi nhà ba tầng bằng thang máy. Gần đến tầng 3 thì điện mất, thang máy dừng giữa chừng, nạn nhân bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ mở khóa khẩn cấp của thang máy, cứu bé trai ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Sau 15 phút, Phòng Cảnh sát chữa cháy (Công an tỉnh Nghệ An) đã cử 6 chiến sĩ cùng một xe cứu hộ cứu nạn đến hiện trường. Hai phút sau, cảnh sát đã mở khóa khẩn cấp của thang máy, đưa bé trai ra ngoài an toàn.

Nạn nhân ban đầu khá hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm, hiện tinh thần đã ổn định.

Bé trai (mặc áo nâu sẫm) thời điểm được cảnh sát đưa từ trong thang máy ra ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Theo lãnh đạo xã Tràng Sơn, một tuần qua đường dây điện đi qua xã thường xuyên gặp sự cố, gây mất điện đột ngột, kéo dài hàng tiếng.

Đại diện Điện lực Nghệ An cho biết đang làm rõ nguyên nhân sự cố mất điện tại xã Tràng Sơn vào sáng nay. Tuy nhiên, do nắng nóng gay gắt, sản lượng điện trên địa bàn tăng đột biến. Có những lúc đường dây điện bị quá tải, gây ra sự cố mất điện đột ngột và ngành điện không thể báo trước cho người dân.

"Điện lực sẽ báo trước cho người dân với điều kiện là cắt điện sửa chữa theo kế hoạch. Trường hợp nắng nóng trên 36 độ C, ngành điện cũng không cắt điện theo kế hoạch. Chỉ khi xảy ra sự cố về đường dây, hoặc nguy cơ rã lưới điện thì mới cắt", đại diện Điện lực Nghệ An nói.

Một tuần qua Nghệ An cũng như các tỉnh miền Bắc và Trung xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Nhu cầu dùng diện tăng cao, nhưng do hạn chế nguồn cung nên nhiều nơi đã bị cắt điện.

Đức Hùng