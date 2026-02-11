Thêm hai dự án tại TP HCM được xem xét cấp sổ hồng

Tổ Công tác 1645 vừa xem xét tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho hai dự án nhà ở là chung cư The Harmona và Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển.

Chung cư The Harmona (21 Trương Công Định, phường Tân Bình) do Công ty cổ phần Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình làm chủ đầu tư, gồm 3 khối cao 19 tầng với 569 căn hộ.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM, dự án đã bàn giao nhà từ năm 2013. Năm 2016, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho cư dân và đã có hơn 300 căn được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, việc cấp sổ sau đó bị dừng lại, khiến 258 căn hộ còn lại đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hiện chủ đầu tư đề nghị được cấp sổ trước cho phần thương mại dịch vụ tại tầng 1 và 2 khối C.

Nguyên nhân vướng mắc được xác định do dự án có điều chỉnh quy hoạch, chuyển 20% quỹ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại, phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung về tiền sử dụng đất. Quá trình xác định nghĩa vụ tài chính phải thông qua đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất, song nhiều lần chào thầu chưa chọn được đơn vị tham gia.

Một phần dự án Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển. Ảnh: Batdongsan

Tổ công tác đánh giá, việc cấp sổ chỉ có thể thực hiện khi chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính bổ sung và khắc phục các tồn tại, trong đó có vấn đề quỹ bảo trì. Qua đó, lãnh đạo tổ công tác yêu cầu doanh nghiệp phối hợp các phòng ban chuyên môn sớm xác định khoản phải nộp để xem xét cấp sổ cho hơn 200 căn hộ còn lại và phần diện tích thương mại.

Với dự án còn lại là Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển, tại các lô A30, A31, A32, xã Nhà Bè (Nhà Bè Metrocity), do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry làm chủ đầu tư. Dự án có 377 căn thấp tầng, gồm 227 biệt thự, 150 nhà liên kế và 3 nhà câu lạc bộ. Nhiều sản phẩm nhà ở tại một số phân khu của dự án đã được bàn giao cho khách hàng nhưng chưa cấp sổ do vướng nghĩa vụ tài chính.

Theo tổ công tác, dự án hiện đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quy định, được nghiệm thu hạ tầng và đầy đủ hồ sơ pháp lý. Vì vậy tổ Công tác thống nhất xem xét cấp sổ hồng theo đề nghị của chủ đầu tư.

Sau một năm hoạt động, Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ vướng mắc cho gần 200 dự án, xử lý dứt điểm các vướng mắc, giúp đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho người dân. Việc đưa hai dự án vào diện tháo gỡ được kỳ vọng giải quyết tình trạng chậm cấp sổ kéo dài, đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường bất động sản.

Phương Uyên