Thêm hai căn hộ Sunshine Sky City xuất hiện tại phiên đặt giá NobleGo

Phiên livestream NobleGo tối 26/9 lên sóng bộ đôi căn góc hai phòng ngủ diện tích tim tường 77,83 m2 thuộc dự án Sunshine Sky City với giá khởi điểm 4,7 tỷ đồng.

Hai căn được giới thiệu thuộc tầng 31 và 34 tòa S3 Sunshine Sky City, ban công hướng Tây Nam, tầm nhìn khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Tại livestream, ban tổ chức Sunshine Group cũng sẽ trao giải thưởng trị giá 100 triệu đồng trong thẻ KienlongBank Visa Elite dành cho khách hàng may mắn theo dõi chương trình.

Phối cảnh thiết kế bên trong căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án. Ảnh: Sunshine Group

Sunshine Sky City đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán, bàn giao từ quý I/2026. Theo chủ đầu tư, việc sở hữu căn hộ ở giai đoạn này giúp khách hàng vừa có lợi thế về mức giá, vừa hưởng biên độ tăng giá khi dự án hoàn thiện và khai thác sinh lời ngay khi nhận bàn giao.

Các căn hộ tại Sunshine Sky City được bàn giao nội thất liền tường cao cấp, nhập khẩu chính hãng từ những thương hiệu toàn cầu như Duravit, Hansgrohe, Hafele...hoặc tương đương. Ảnh: Sunshine Group

Sunshine Sky City tọa lạc ngay mặt tiền đường Phú Thuận, kế bên sông Cả Cấm, tiếp giáp Phú Mỹ Hưng, thuận tiện kết nối các trục đường lớn Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát. Khi đi vào vận hành toàn bộ 9 tòa tháp, dự án cung cấp hơn 50 tiện ích tiêu chuẩn 5 sao như nhà hàng Á - Âu, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại ở khối đế, rạp chiếu phim, rooftop bar, king club, câu lạc bộ golf 3D, bể bơi rooftop - sky pool, trung tâm spa - fitness, thư viện công cộng... Ngoài ra, chủ đầu tư còn phát triển 12.000 m² cây xanh mặt nước, mang đến phong cách sống wellness giữa lòng đô thị.

Về tiện ích ngoại khu, trong bán kính 1 km quanh dự án, cư dân thuận tiện tiếp cận hệ sinh thái từ spa, nhà hàng, café đa phong cách đến trung tâm thương mại lớn như Crescent Mall, SC VivoCity, Lotte Mart; cùng hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế FV, phòng khám chất lượng cao...

Đi cùng hệ tiện ích là tiêu chuẩn vận hành quốc tế. Ảnh: Sunshine Group

Trước đó, trong phiên livestream ngày 23/9, hai căn hộ 2 phòng ngủ tại tầng 28 và 30 tòa S3 Sunshine Sky City, cùng diện tích tim tường 77,83 m², ban công hướng Đông Bắc với tầm nhìn sông Sài Gòn, đã được chốt thành công ở mức 5,4 tỷ đồng (căn S3.28.04) và 6,2 tỷ đồng (căn S3.30.04). Theo Sunshine Group, đây là mức giá cạnh tranh so với các căn hộ cao cấp cùng phân khúc tại khu Nam TP HCM.

Song Anh