Thêm gene cá sấu vào cá da trơn để tạo loài lai kháng khuẩn

MỹMột nhóm nhà khoa học ở Đại học Auburn tìm ra cách giảm tỷ lệ nhiễm trùng ở cá da trơn nuôi trong trang trại bằng cách thêm gene cá sấu mõm ngắn cho chúng.

Cá da trơn có nhu cầu tiêu thụ cao ở Mỹ. Ảnh: Pixabay

Các nhà nghiên cứu sử dụng hệ thống chỉnh sửa gene CRISPR/Cas9 để thêm một gene đặc biệt vào hệ gene cá dá trơn. Đó là gene giúp cá sấu mõm ngắn Mỹ ngăn chặn nhiễm trùng. Nhóm nghiên cứu công bố kết quả trên bài báo đăng trên cơ sở dữ liệu bioRxiv.

Cá da trơn là một món ăn ngon ở nhiều khu vực phía nam nước Mỹ và có nhu cầu tiêu thụ cao. Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ là thách thức lớn, dẫn tới sự ra đời của trang trại nuôi cá da trơn. Nhiều trang trại có sản lượng thấp do tỷ lệ nhiễm khuẩn ở loài cá này cao. Hiện nay, chỉ 55% cá non sống tới khi trưởng thành. Trang trại nuôi cá da trơn là ngành lớn, chiếm khoảng một nửa số cá chăn nuôi ở Mỹ, do đó tăng sản lượng sẽ giúp lợi nhuận tăng đáng kể. Trong nỗ lực mới, các nhà nghiên cứu tìm kiếm giải pháp từ cá sấu mõm ngắn.

Nghiên cứu trước đây cho thấy cá sấu mõm ngắn có gene mã hóa cathelicidin, một loại protein giúp loài vật ngăn chặn nhiễm trùng từ vết thương trong những trận chiến với đồng loại. Nhóm nghiên cứu ở Alabama băn khoăn điều gì có thể xảy ra nếu họ tách gene này và thêm vào hệ gene của cá da trơn. Họ sử dụng kỹ thuật CRISPR/Cas9 để tìm câu trả lời. Họ thêm gene này vào đoạn liên quan tới sinh sản trong hệ gene. Điều này khiến con cá vô sinh, góp phần ngăn cá biến đổi gene phát triển rộng trong tự nhiên nếu có một hoặc nhiều cá thể thoát khỏi hồ.

Kết quả kiểm tra cho thấy thí nghiệm cho hiệu quả như dự kiến. Cá biến đổi gene có tỷ lệ sống sót cao hơn 100 – 400% so với cá da trơn thông thường. Các nhà nghiên cứu sẽ cần tiến hành thử nghiệm nhiều hơn để đảm bảo những thay đổi khác không phát sinh ở cá da trơn. Ngoài ra, thuyết phục người dân chấp nhận cá da trơn biến đổi gene có thể rất khó khăn.

An Khang (Theo Phys.org)