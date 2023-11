Thêm điểm đến mua sắm, giải trí tại Huế

BGI Topaz Downtown nằm trong quần thể trung tâm mua sắm - vui chơi - giải trí Aeon Mall, liền kề tâm điểm du lịch phố cổ Thừa Thiên Huế. Liên danh chủ đầu tư IUC Group và BGI Group định hình dự án là nơi giao thoa và gặp gỡ tinh hoa của văn hóa, kinh tế Việt Nam và Nhật Bản ngay tại lõi trung tâm mới thành phố.

Lấy cảm hứng từ những con phố giao thương sầm uất của Nhật Bản, BGI Topaz Downtown được quy hoạch gồm các căn nhà phố và nhà vườn liên kế có kiến trúc hiện đại với thiết kế mở, thông thoáng, các tầng có cửa sổ rộng giúp tăng khả năng lưu thông, đón ánh sáng tự nhiên.

Đặc biệt, mặt tiền của nhà phố và nhà vườn liên kế rộng 7 m, có lối đi riêng cho từng căn, đáp ứng tối đa nhu cầu của gia chủ, vừa an cư, mở văn phòng, vừa cho thuê kinh doanh sinh lời lâu dài.

Dự án sở hữu lợi thế về vị trí khi tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của thành phố, nơi tập trung hàng loạt cơ quan đầu não của tỉnh: Tòa án Nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, một phần trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Bệnh viện quốc tế TTH - Huế... Trong tương lai, BGI Topaz Downtown sẽ là điểm đến đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hội họp của cả khu vực.

"Cộng hưởng với Aeon Mall kề bên, nơi đây hứa hẹn trở thành trung tâm giao thương, kinh doanh của khu vực, nơi tập trung các thương hiệu ẩm thực, thời trang, vui chơi, giải trí, dịch vụ hàng đầu. Một không gian giao lưu mang đậm phong cách Nhật dành cho người Huế nói riêng và toàn bộ khu vực miền Trung", chủ đầu tư cho biết.

Cũng theo chủ đầu tư BGI Topaz Downtown, việc hình thành một trung tâm kinh tế thương mại mới tại phía Đông Nam thành phố sẽ tạo lực đẩy cho du lịch Huế cất cánh. Với việc phát triển dịch vụ du lịch đa dạng, cùng với du lịch truyền thống, du khách có thể vui chơi, giải trí, mua sắm tại khu phố giao thương sầm uất, tối đa trải nghiệm, qua đó thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Không chỉ vậy, đây còn là lực đẩy giúp thị trường bất động sản Huế trở nên sôi động, đón đầu làn sóng chuyển dịch dân cư, nguồn lao động kỹ thuật cao từ nhiều nơi.

Hưởng lợi trực tiếp từ lực đẩy quy hoạch khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, bất động sản khu vực này nhanh chóng lọt tầm ngắm nhà đầu tư. Dù là cái tên còn khá mới với thị trường bất động sản, Huế được nhiều ông lớn địa ốc tìm về với danh mục dự án lớn đang được phê duyệt và đi vào triển khai.

"Dòng tiền đầu tư từ nhiều nơi liên tục đổ về Huế dịp cuối năm. Trong đó, các dự án sẵn sàng bàn giao, pháp lý minh bạch, sở hữu vị trí tiềm năng được mở bán với chính sách đột phá như BGI Topaz Downtown trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư", ông Võ Trọng Phụng (CEO Bold Land) nhận định.

Với 30% vốn ban đầu, khách hàng có thể sở hữu nhà phố hoặc nhà vườn liên kế BGI Topaz Downtown nhờ chính sách ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, chiết khấu trực tiếp 8% khi ký hợp đồng mua bán. Dự án sẵn sàng bàn giao cho khách hàng từ tháng 11 này. Theo đó, sở hữu sản phẩm tại dự án thời điểm này, nhà đầu tư có thể kinh doanh khai thác, cho thuê ngay.

Đồng hành cùng nhà đầu tư giai đoạn cuối năm, chủ đầu tư BGI Group còn áp dụng chính sách hỗ trợ khách thuê trong vòng hai năm. Cụ thể, chi phí hỗ trợ với nhà phố và nhà vườn liên kế lần lượt là 7 triệu đồng một tháng và 5 triệu đồng một tháng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư tặng những phần quà giá trị tới hàng trăm triệu đồng cho khách hàng đầu tiên sở hữu sản phẩm tại dự án BGI Topaz Downtown dịp này.

Cũng theo ông Vũ Trọng Phụng, BGI Topaz Downtown liên tục nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng, ghi nhận nhiều lượt khách ghé thăm dự án mỗi ngày, trong đó, có khách hàng chốt ngay căn nhà phố nằm ở tuyến phố đẹp nhất dự án sau khi "nhìn tận mắt, sờ tận tay".

Trong bối cảnh lãi suất huy động của toàn hệ thống ngân hàng giảm, bất động sản tiếp tục trở thành kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền đầu tư. Các dự án có giá bán hợp lý, đã hoàn thiện, sở hữu lâu dài, bàn giao ngay như BGI Topaz Downtown được kỳ vọng trở thành tâm điểm đầu tư trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ:

- Thông tin dự án: Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương

- Tên thương mại: BGI Topaz Downtown

- Đơn vị phát triển kinh doanh dự án: An Bình Invest

