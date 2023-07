Thêm địa điểm du lịch đa trải nghiệm tại Hà Nội

Mega Grand World Hà Nội đang được hoàn thiện để khai trương đón khách vào đầu tháng 12/2023 với nhiều hoạt động mua sắm, giải trí, nghệ thuật.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, quý I/2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt hơn 5,88 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế đạt 978.700 lượt, khách nội địa đạt 4,9 triệu lượt, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 21.500 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 3/2023, Thủ đô đón 2,09 triệu lượt khách, tăng 38,3% so với cùng kỳ 2022, tăng 13% so với tháng 2/2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 397.200 lượt khách, tăng 40% so với tháng trước. Khách du lịch nội địa ước đạt 1,7 triệu lượt khách, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2022, tương đương với tháng 1/2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 82,7% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 12,8% so với tháng 2/2023.

Sự tăng trưởng về du khách đòi hỏi có thêm nhiều loại hình du lịch mới mẻ. Ngoài các di tích lịch sử nổi tiếng như Văn Miếu, nhà tù Hỏa Lò, chùa Một Cột hay xa hơn là một số làng nghề truyền thống như làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc..., Hà Nội cũng đang phát triển thêm nhiều địa điểm du lịch mới, trong đó có mô hình đa trải nghiệm.

Sắp tới đây, tại phía Đông Hà Nội, tổ hợp Mega Grand World, sẽ khai trương, hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều hoạt động du lịch nữa cho khách địa phương cũng như khách quốc tế.

Phối cảnh khu phố Hàn Quốc của Mega Grand World Hà Nội. Ảnh: Vinhomes

Nằm tại trung tâm của Ocean City, Mega Grand World hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí - mua sắm - thưởng lãm nghệ thuật độc đáo hàng đầu Việt Nam.

Đầu tiên phải kể đến là vị trí. Mega Grand World kết nối với trung tâm thành phố thông qua các tuyến đường quốc lộ 5B, đường vành đai 3.5 và tới đây sẽ là đường vành đai 4 vừa mới được khởi công. Vị trí này giúp Mega Grand World đón dòng khách ven Hà Nội tới tham quan.

Mega Grand World cũng đồng thời sở hữu nền tảng 4 trải nghiệm bao gồm: Trải nghiệm di chuyển với hơn 100 chuyến xe bus miễn phí mỗi ngày từ các tỉnh thành lân cận, từ trung tâm thành phố và tuyến E10 chạy thẳng từ sân bay Nội Bài; Trải nghiệm mua sắm với các thương hiệu nổi tiếng thế giới; Trải nghiệm giải trí với những show diễn trên sông và các trò chơi hấp dẫn; Trải nghiệm ẩm thực Đông Tây hội ngộ.

Bốn yếu tố này cùng với những công trình điểm nhấn đã hiện hữu tại Ocean City như tổ hợp biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park lớn nhất thế giới, vịnh biển Bốn mùa Paradise Bay, bộ đôi hồ nước mặn - nước ngọt trải cát trắng và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall sẽ mang đến thêm cho khách hàng nhiều hoạt động. VinWonders của Vingroup tới đây cũng sẽ tiếp tục bổ sung các trò chơi cảm giác mạnh, gia tăng giải trí cho du khách ở cả Mega Grand World và 2 công viên trung tâm của đô thị.

Phối cảnh các shophouse bên sông tại Mega Grand World Hà Nội. Ảnh: Vinhomes

Theo đại diện chủ đầu tư, Mega Grand World Hà Nội được quy hoạch dựa trên nguyên tắc tối ưu hóa hành trình. Quy hoạch ngành hàng của hai phân khu K-Town và The Venice được phân bổ bài bản, khoa học, đáp ứng đầy đủ và đa dạng nhu cầu từ trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi, nam giới, phụ nữ....

Không dừng lại ở đó, show trình diễn thực cảnh tương tác The Grand Voyage sẽ là trải nghiệm nghệ thuật độc đáo chỉ có tại Mega Grand World Hà Nội, kéo du khách trở lại đây nhiều lần.

Tới đầu tháng 12/2023 Mega Grand World Hà Nội sẽ được khai trương. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đang tìm kiếm mặt bằng kinh doanh trong một tổ hợp điểm đến mô hình shoppertainment (mua sắm kết hợp vui chơi giải trí) đang chú ý đến dự án này. Điều này cũng mở ra cơ hội tiềm năng với các nhà đầu tư bất động sản.

Yên Chi