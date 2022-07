Thêm đại lý của đường dây đánh bạc Phan Sào Nam bị bắt

Làm đại lý cấp hai để ăn chênh lệch cho game bài đổi thưởng RikVip và Tip.Club, 7 người đàn ông ở Quảng Bình đã bị bắt ngày 5/7.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng RikVip và Tip.Club. Chuyên án do công an hai tỉnh Quảng Bình, Phú Thọ mở rộng điều tra đường dây đánh bạc qua mạng do Phan Sào Nam cầm đầu.

Phạm Thanh Tú (phải) làm đại lý cấp hai cho đường dây đánh bạc trên mạng. Ảnh: Trần Tuấn

Các bị can gồm: Phạm Thanh Tú, 38 tuổi; Hoàng Quang Lịch, 29 tuổi bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc; Lưu Minh Đức, 26 tuổi; Trương Minh Hóa, 37 tuổi; Nguyễn Công Chung, 38 tuổi; Lê Văn Mẫn, 31 tuổi, và Trần Văn Huynh, 34 tuổi, cùng trú TP Đồng Hới, bị khởi tố về tội Đánh bạc.

Nhà chức trách xác định, từ năm 2015 đến tháng 8/2017, Phạm Thanh Tú, Hoàng Quang Lịch thông qua hệ thống game bài đổi thưởng RikVip và Tip.Club làm đại lý cấp hai để mua bán điểm Rik, sau đó bán lại cho người chơi tại Quảng Bình nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Nhóm này tự quảng bá đại lý, mua bán Rik (tiền ảo trên hệ thống đánh bạc) cho hàng trăm tài khoản đánh bạc, hưởng tỷ lệ chênh lệch. Nhà chức trách cho hay nhóm này đã giao dịch trên 50 tỷ đồng.

Trong giai đoạn một vụ án, nhà chức trách xác định dưới sự bao che của ông Phan Văn Vĩnh khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa, Nguyễn Văn Dương (cựu chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (cựu chủ tịch VTC Online) tổ chức, vận hành game đánh bạc trực tuyến RikVip và Tip.Club với hàng nghìn đại lý, thu hút hơn 43 triệu tài khoản. Hai năm vận hành, đường dây có doanh thu bất chính hơn 10.000 tỷ đồng.

Hoàng Táo