Thêm cửa khẩu với Trung Quốc dừng thông quan

Từ sáng 21/12, chính quyền thành phố Đông Hưng, Trung Quốc thông báo dừng thông quan hàng hóa với cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh.

Thông tin trên vừa được ông Trần Quang Trung, Phó cục trưởng Hải quan Quảng Ninh nói tại họp báo về "Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới phía Bắc" chiều 21/12. Gần đây, Trung Quốc tăng kiểm soát dịch với hàng hóa khiến hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn, hàng nghìn container đang ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc.

Theo ông Trung, Đông Hưng xuất hiện ca nhiễm Covid-19 mới, xét nghiệm toàn thành phố nên dừng hoạt động thông quan hàng hóa và xuất cảnh người từ Việt Nam. Hiện tại, cơ quan hải quan cũng chưa xác định được phía Trung Quốc sẽ dừng thông quan tại cặp cửa khẩu này đến thời điểm nào.

Đến hết cuối ngày 21/12, tại cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc), 289 xe dự kiến đã làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc để nhận hàng chở về Việt Nam. Tuy nhiên, do thông báo của chính quyền Đông Hưng, số xe này chưa làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam, vẫn phải lưu giữ tại thành phố này.

Tại khu vực cầu Bắc Luân II thuộc thành phố Móng Cái còn tồn 346 xe chờ xuất khẩu (giảm 79 xe so với ngày 15/12). Tại khu vực lối mở cửa cầu phao Km 3+4, lượng tồn đọng khoảng 1.188 xe, chủ yếu là hàng hải sản đông lạnh (940 xe), còn lại là nông sản.

Hàng nghìn container chở nông sản ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Ảnh: Ngọc Thành.

Tại Lạng Sơn, đầu tháng 12 vẫn còn 3 cửa khẩu thông quan hàng hóa với Trung Quốc, nhưng hiện nay chỉ còn một cửa khẩu Hữu Nghị. Do vậy, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn nhiều so với các cửa khẩu tại Quảng Ninh.

Đến sáng 21/12, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tổng lượng container tồn tại 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh là 4.461 xe (giảm 137 xe so với ngày 20/12). Trong đó, nhiều nhất là tại Tân Thanh với 2.456 xe, container chở chủ yếu các mặt hàng xuất khẩu như dưa hấu, thanh long, chuối, mít, xoài. Cửa khẩu Hữu Nghị ùn 1.389 xe, Chi ma tồn 616 xe. Tình trạng này khiến kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nửa đầu tháng 12 chỉ đạt 121,6 triệu USD, giảm 40,5% so với nửa đầu tháng tháng và hơn 32,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng cục Hải quan cho biết đã đưa ra nhiều giải pháp, kiến nghị để giải quyết tình trạng ùn tắc trên. Trong đó, cơ quan này đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan đàm phán, kiến nghị vơi các bộ, ngành và chính quyền địa phương phía Trung Quốc triển khai các giải pháp nhằm tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu. Đồng thời, đơn vị này đề nghị nâng cao hiệu suất làm việc của các lực lượng tại cửa khẩu phía Trung quốc như hải quan, kiểm dịch... để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản.

Hiện tại, cơ quan hải quan tạo điều kiện tối đa và thực hiện thông quan nhanh chóng trong ngày với hàng hóa xuất khẩu tại địa bàn, kể cả ngoài giờ hành chính. Các cục hải quan địa phương cũng với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại khu vực cửa khẩu bố trí địa điểm và tạo điều kiện cho việc bảo quản, phân loại chất lượng hàng hóa trong thời gian chờ xuất khẩu, cho phép doanh nghiệp gửi hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan cần bảo quản vào các kho lạnh tại khu vực cửa khẩu....

Anh Tú