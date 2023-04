Thêm CSGT bị đình chỉ công tác vì liên quan 4 biển số 'siêu đẹp'

Đồng NaiTrung uý Nam Anh, cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Cẩm Mỹ, bị xác định sai phạm trong quy trình cấp 4 biển số "siêu đẹp" cho hai vợ chồng.

Ngày 7/4, trung úy Nam Anh bị Công an Đồng Nai tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc kiểm tra quy trình cấp 4 biển số xe máy có số đuôi 88.888, 88.889, 88.886, 88.868 cho vợ chồng ông Trương Tấn Phát ở xã Sông Nhạn.

Bước đầu, tổ công tác Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai xác định trung úy Anh cùng trung tá Phạm Thanh Xuân, Phó trưởng Công an xã Sông Nhạn (đã bị đình chỉ công tác trước đó) có dấu hiệu thực hiện không đúng quy trình hướng dẫn đăng ký, cấp biển số xe cho vợ chồng ông Phát.

Hai vợ chồng và một số người liên quan đã được tổ công tác mời lên làm việc để xác minh một số vấn đề liên quan đến quy trình đăng ký xe, bấm biển số tại trụ sở Công an xã Sông Nhạn. Trong đó làm rõ nguồn gốc cả bốn chiếc xe trên.

Hai vợ chồng ông Phát lâu nay nổi tiếng trong giới "chơi xe số đẹp" ở Đồng Nai. Họ cho biết 4 chiếc xe mua của cửa hàng chuyên bán xe máy cũ tại TP Long Khánh với giá 1,2 tỷ đồng để bán lại kiếm lời. Trong đó, chiếc xe Yaz hiệu Yamaha giá 500 triệu đồng (mới nguyên chiếc), chiếc Yaz còn lại giá 300 triệu đồng (xe cũ). Hai xe Suzuki RGV120 và Honda SH150i có giá 400 triệu đồng.

Ngày 29/3, sau khi bấm được số 60B6-88888 cho chiếc Yaz, có người ở huyện Xuân Lộc gọi điện mua lại với giá 1,5 tỷ đồng.

Trước đây, thủ tục bấm biển số xe máy được thực hiện tại công an các huyện và thành phố Long Khánh. Riêng người dân tại thành phố Biên Hòa lấy biển số tại Phòng CSGT Công an tỉnh. Từ ngày 21/5/2022, Thông tư 15/2022 của Bộ Công an có hiệu lực, người dân có thể đến công an xã để đăng ký, cấp biển số đối với môtô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện.

