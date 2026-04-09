Thêm công ty chứng khoán muốn vào 'câu lạc bộ' lãi nghìn tỷ

Chứng khoán Kafi đặt mục tiêu lãi trước thuế năm nay 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm trước, lên mức kỷ lục trước thềm chào bán lần đầu ra công chúng (IPO).

Kế hoạch lợi nhuận vọt lên 1.050 tỷ đồng được một số cổ đông Công ty Chứng khoán Kafi đánh giá tham vọng. Theo họ, con số này gấp đôi năm ngoái và tương ứng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 13%, cao hơn hiệu quả hoạt động của nhiều công ty chứng khoán đầu ngành. Thứ hai, công ty từng đặt mục tiêu kỷ lục trong năm 2025, nhưng chỉ hoàn thành khoảng 60%, do phát sinh nhiều khoản đầu tư lớn cho hạ tầng công nghệ và đội ngũ nhân sự.

Dù vậy, ông Trịnh Thanh Cần - Tổng giám đốc Chứng khoán Kafi - cho biết tự tin vào khả năng hoàn thành mục tiêu cao nhất từ trước đến nay để xếp trong nhóm đầu ngành. Theo ông, mảng bán lẻ là trụ cột chính nhờ tăng quy mô cho vay ký quỹ từ hơn 10.000 tỷ đồng lên bình quân 14.000 tỷ đồng, cộng thêm tối ưu biên lợi nhuận của sản phẩm cho vay.

"Với lãi suất cho vay bình quân 11%, chúng tôi ước tính doanh thu nghiệp vụ này hơn 1.400 tỷ đồng và lãi khoảng 500 tỷ đồng", ông Cần nói tại phiên họp cổ đông thường niên ngày 9/4.

Nghiệp vụ như giao dịch công cụ tài chính có thu nhập cố định (fixed income trading) và chứng quyền được dự báo đóng góp thêm 500 tỷ đồng lợi nhuận. Phần còn lại, theo lãnh đạo Kafi, đến từ nghiệp vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp với các thương vụ lớn đang trong giai đoạn triển khai.

Ông Trịnh Thanh Cần trình bày kế hoạch lãi kỷ lục tại phiên họp thường niên ngày 9/4. Ảnh: Kafi

"Câu lạc bộ" lãi nghìn tỷ của ngành chứng khoán hiện có khoảng 10 doanh nghiệp. TCBS, VIX và SSI chia nhau các vị trí dẫn đầu với khoảng 5.000-7.000 tỷ đồng.

Trước Kafi, một số công ty chứng khoán cũng lên kế hoạch cao kỷ lục khi dự báo VN-Index chạm đỉnh mới, cộng thêm dòng tiền của nhà đầu tư ngoại trở lại nhờ thị trường được nâng hạng. LPBS, công ty chứng khoán liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy (Tổng giám đốc Sacombank), cũng lên kế hoạch gia nhập nhóm này với mục tiêu lãi 1.700 tỷ đồng.

Chứng khoán Kafi hiện có vốn điều lệ 7.500 tỷ đồng. Công ty mới chốt phương án phát hành 125 triệu cổ phiếu ra công chúng và 3,75 triệu cổ phiếu ESOP. 70% vốn huy động được phân bổ cho vay ký quỹ, còn lại cho hoạt động tự doanh. Theo ông Cần, định vị của Kafi trong thời gian tới là nền tảng đầu tư thông minh dựa trên công nghệ và dữ liệu, thay vì công ty chứng khoán truyền thống.

Năm ngoái, doanh thu công ty tăng gấp 3 lần, lên 2.840 tỷ đồng; còn lợi nhuận trước thuế tăng 78% lên 458 tỷ đồng. Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tăng hơn 11 lần, lên 265.000 và dự tính đến cuối năm nay sẽ có khoảng 800.000 tài khoản giao dịch.

Phương Đông