Thêm chương trình đào tạo quốc tế ngành bán dẫn

Hà NộiĐại học FPT (Việt Nam) và Đại học Asia (Đài Loan, Trung Quốc) hợp tác đào tạo kỹ sư theo tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ bán dẫn.

Hai đơn vị dự kiến đào tạo chương trình Asia University Vietnam Semiconductor tại cơ sở số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, nằm trong trung tâm khu vực quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Việt Nam như FPT, CMC, Viettel Solution, Samsung SDS, IBM Vietnam, NCS (Singapore)... Sinh viên trên toàn quốc cũng có thể theo học tại các cơ sở khác của Đại học FPT ở Đà Nẵng, TP HCM và Cần Thơ.

Sau hợp tác, hai đơn vị sẽ cung cấp chương trình đào tạo chuẩn quốc tế về công nghệ bán dẫn và nguồn nhân lực cao trong lĩnh vực mũi nhọn. Sinh viên tốt nghiệp sẽ nhận bằng của Đại học Asia. Trường nằm trong Top 401-500 các đại học tốt nhất thế giới theo bảng xếp hạng Times Higher Education (THE 2024); top 87 các trường đại học trẻ hàng đầu thế giới và xếp hạng 255 trong danh sách Best Global Universities in Asia theo U.S. News & World Report.

Thế mạnh của Asia University Vietnam Semiconductor là đào tạo trong hệ sinh thái gồm: Trường Đại học FPT; hệ thống nghiên cứu, sản xuất bán dẫn của Tập đoàn FPT; Đại học Asia và ngành công nghiệp bán dẫn tại Đài Loan.

Điều này giúp sinh viên hưởng lợi ích từ quá trình học kết hợp với thực hành và đi làm trên thị trường quốc tế. FPT cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán dẫn khi thành lập FPT Semiconductor, xuất khẩu hàng triệu con chip sang thị trường Nhật Bản.

Sinh viên theo chương trình Asia University Vietnam Semiconductor sẽ học 50% tại Việt Nam và 50% tại Đài Loan. Sau khi hoàn thành chương trình tại Việt Nam, các bạn có cơ hội sang Đại học Asia khoảng hai năm để tiếp tục học và thực hành cùng chuyên gia công nghệ tại đây.

Trường Đại học FPT ký kết hợp tác với Đại học Asia về đào tạo ngành bán dẫn. Ảnh: Trường Đại học FPT

Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế về bán dẫn, đồng thời, tạo điều kiện cầu nối, tiếp cận công nghệ cao tại Đài Loan cho sinh viên Việt. Từ đó, các bạn có thể phát triển cơ hội làm việc ngay tại Đài Loan và nghề nghiệp toàn cầu.

Chi phí học tập Asia University Vietnam Semiconductor khoảng 16.000 USD cho toàn bộ chương trình tại Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, FPT còn đảm bảo có nhiều học bổng ưu đãi cho cả hai giai đoạn học tập.

Toàn bộ nội dung, tài liệu và quy trình đào tạo được chuyển giao trực tiếp từ Đại học Asia. Đội ngũ giảng viên và chuyên gia tham gia đều đạt tiêu chí quy định của Đại học Asia và các tiêu chuẩn khác của ngành công nghiệp toàn cầu.

Theo TS. Hoàng Việt Hà - Viện trưởng Viện Đại học quốc tế FPT, mục tiêu của chương trình là đào tạo các nhân tài xuất sắc trong lĩnh vực bán dẫn, góp phần thực hiện tầm nhìn đạt doanh thu 1.000 tỷ đô vào năm 2030. Đây là nguồn nhân lực có thể đảm nhận các vị trí quan trọng trong các khâu thiết kế và sản xuất công nghệ bán dẫn tại các tập đoàn, công ty bán dẫn chủ chốt trên toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, hàng triệu tỷ con chip sẽ trở thành bộ não trong sự phát triển của các ngành công nghệ thông minh như điện thoại di động, máy tính, xe tự lái, trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều lĩnh vực khác. Theo đó, ngành bán dẫn được dự đoán có thể đạt doanh thu lên tới 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

Việt Nam cũng công bố Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, với tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Công thức chiến lược được đề ra là: C = SET + 1, trong đó T đại diện cho Talent (nhân lực, nhân tài), nhấn mạnh việc đầu tư vào con người là chiến lược cốt lõi để trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn cho thế giới.

Hiện, ngành công nghiệp bán dẫn phát triển mạnh mẽ tại nhiều thị trường. Trong đó, Đài Loan (Trung Quốc) tập trung nhiều công ty khổng lồ như TSMC, MediaTek, UMC và nắm giữ các công nghệ sản xuất chip hàng đầu thế giới, chiếm lĩnh thị trường bán dẫn toàn cầu. Theo đó, sinh viên mới tốt nghiệp ngành bán dẫn có cơ hội nghề nghiệp tại Đài Loan và nhiều thị trường khác với mức thu nhập dao động từ 40 đến 50 triệu đồng một tháng.

Nhật Lệ