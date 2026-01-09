Thêm chương trình đào tạo nhân sự AI chất lượng cao

Chương trình "Học viện AI tại Việt Nam" do Đại học Bách khoa, NIC và HLE triển khai, cấp chứng chỉ được công nhận tại các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Viettel, FPT…

Ngày 31/12/2025, Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh (HLE) ký kết biên bản ghi nhớ, khởi động chương trình "Học viện AI tại Việt Nam". Chương trình hướng tới phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế số.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai "Chương trình Học viện AI cho Việt Nam". Ảnh: HLE

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh các chủ trương, chính sách về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đại diện các bên, việc triển khai Học viện AI tại Việt Nam là bước cụ thể hóa mô hình hợp tác "ba nhà". Trong đó, Nhà nước đóng vai trò định hướng và kết nối chính sách; nhà trường bảo đảm nền tảng học thuật, chất lượng đào tạo; doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo, ứng dụng và sử dụng nhân lực.

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, chương trình "Học viện AI tại Việt Nam" được thiết kế như một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tập trung vào đào tạo nhân lực AI chất lượng cao theo chuẩn quốc tế. Chương trình bao gồm các khóa học ngắn hạn, chuyên sâu và thực hành, hướng tới nhiều nhóm đối tượng như sinh viên đại học, cán bộ doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và cán bộ khu vực công có nhu cầu ứng dụng AI trong công việc.

Đại diện NIC cho biết, lễ ký kết là bước tiếp theo trong triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Nvidia về nghiên cứu, phát triển, đào tạo trong lĩnh vực AI và bán dẫn.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại buổi ký kết. Ảnh: HLE

Ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, nhận định đây là "một mô hình điển hình về hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và đại diện Nhà nước trong việc cùng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo cho Việt Nam", đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nhân lực AI chất lượng cao để đáp ứng các ngành công nghệ chiến lược.

"Tôi tin rằng là về cái sự kết nối của NIC và sự chủ động của đơn vị giáo dục đại học, doanh nghiệp, chúng ta sẽ nhanh chóng tạo nên các mô hình phù hợp và nhân rộng ở Việt Nam, từ đó, đào tạo nhanh, mạnh số lượng lớn kỹ sư chất lượng cao", ông nói thêm.

Với vai trò là hạt nhân học thuật của chương trình, Đại học Bách khoa Hà Nội đảm nhiệm xây dựng nội dung đào tạo, bảo đảm chuẩn mực chất lượng và tổ chức triển khai các khóa học. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo liên tục của HUST, đơn vị được giao chủ trì triển khai chương trình, cho biết trường xác định mô hình "ba nhà" là phù hợp trong bối cảnh đổi mới sáng tạo quốc gia.

Theo ông, chương trình Học viện AI tại Việt Nam không chỉ dành cho sinh viên, mà còn mở rộng tới nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, với các khóa đào tạo ngắn hạn, thực hành và cấp chứng chỉ quốc tế theo chuẩn Nvidia.

Là đối tác doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hồng Lĩnh tham gia với vai trò kết nối thị trường, tổ chức đào tạo gắn với nhu cầu thực tế và hỗ trợ triển khai trên quy mô lớn. Tổng giám đốc HLE Vũ Quang Minh chia sẻ, đơn vị định hướng phát triển các chương trình giáo dục thực chiến, đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Minh, HLE sẽ phối hợp cùng HUST và NIC kết nối với các tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước như FPT, Viettel, VNPT, Qualcomm... tạo điều kiện để người học tiếp cận môi trường thực tập, dự án và cơ hội việc làm.

Trước đó, HLE và Đại học Bách khoa Hà Nội đã có kinh nghiệm hợp tác trong triển khai chương trình AI 57, đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy cho học sinh trung học phổ thông. Chương trình hướng tới đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục trí tuệ nhân tạo chất lượng cao cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chương trình hướng tới hỗ trợ học phí ở mức cao, tạo điều kiện để những học viên có năng lực, đam mê và định hướng nghiêm túc với AI được tiếp cận lộ trình đào tạo bài bản, chuẩn quốc tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, quá trình đồng hành này giúp hai bên tích lũy kinh nghiệm trong xây dựng nội dung đào tạo, nghiên cứu các sản phẩm đào tạo AI gắn với hệ sinh thái công nghệ của Nvidia, qua đó, tạo nền tảng để HLE tiếp tục được nhà trường tin tưởng tham gia triển khai chương trình Học viện AI tại Việt Nam.

"Trong giai đoạn tới, cùng với sự điều phối của NIC, chúng tôi dự kiến mở rộng hợp tác nhằm phát triển các chương trình đào tạo AI chuyên sâu, không chỉ tập trung vào ứng dụng, mà còn hướng tới đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và công nghiệp bán dẫn", ông Minh nói thêm.

Ngoài ra, góc độ quản lý và điều phối hệ sinh thái, NIC sẽ kết nối chính sách, nguồn lực và đối tác trong nước, quốc tế. Đồng thời, đơn vị đảm nhiệm vai trò hỗ trợ nhân rộng chương trình Học viện AI tại các trung tâm đổi mới sáng tạo và địa phương.

Đại diện NIC cũng chia sẻ, việc phối hợp chặt chẽ giữa ba bên sẽ góp phần đào tạo nhanh, mạnh đội ngũ kỹ sư AI đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Đại diện HUST, NIC và HLE tại lễ ký kết. Ảnh: HLE

Theo định hướng chung, chương trình "Học viện AI cho Việt Nam" sẽ triển khai đào tạo theo lộ trình nhiều năm, mở rộng quy mô người học và xây dựng mạng lưới chuyên gia AI có khả năng tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các bên kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ trở thành tiền đề cho những chương trình đào tạo AI bài bản, bền vững, đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Nhật Lệ