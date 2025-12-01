Thêm chung cư Hong Kong dùng xốp dễ cháy khi cải tạo

Dự án cải tạo mặt ngoài chung cư Yee Kok Court bị đình chỉ vì cửa sổ được che bằng xốp styrofoam dễ cháy như trong vụ hỏa hoạn khu Wang Fuk Court.

Cơ quan quản lý nhà ở Hong Kong ngày 30/11 thông báo đình chỉ ngay lập tức dự án cải tạo mặt ngoài tại chung cư Yee Kok Court ở khu Sham Shui Po, sau khi đơn vị giám sát độc lập phát hiện cửa sổ tại một số căn hộ bị bịt bằng tấm xốp styrofoam trong quá trình sửa chữa.

Loại vật liệu "siêu dễ cháy" này được đánh giá là nguyên nhân hàng đầu khiến các tòa nhà trong khu chung cư Wang Fuk Court "cháy như bó đuốc", làm ít nhất 146 người chết. Trong dự án cải tạo khu Wang Fuk Court, xốp styrofoam cũng được nhà thầu dùng để bịt cửa sổ các căn hộ, nhưng chúng đã nhanh chóng bắt lửa, làm vỡ cửa kính và khiến lửa tràn vào bên trong.

Nhà thầu dự án cải tạo chung cư Yee Kok Court đã được lệnh tháo dỡ ngay lập tức những tấm xốp này và cơ quan chức năng đang tham vấn pháp lý để xem xét truy tố.

Cục Nhà ở Hong Kong đồng thời yêu cầu nhà thầu ngừng toàn bộ hoạt động, đánh giá độc lập lại mức độ an toàn, lập kế hoạch cải thiện và triển khai khắc phục. Chỉ khi cơ quan quản lý đánh giá hệ thống an toàn đáp ứng yêu cầu, dự án mới được phép nối lại thi công.

Chung cư Yee Kok Court ở khu Sham Shui Po của Hong Kong. Ảnh: Standard HK

Chính quyền đặc khu Hong Kong đang mở đợt kiểm tra an toàn toàn diện với các công trình chung cư, sau thảm kịch cháy khu Wang Fuk Court tuần qua. Sở Xây dựng Hong Kong đã đình chỉ 28 dự án do nhà thầu Prestige thực hiện vì nghi ngờ năng lực của doanh nghiệp này sau vụ cháy.

Giới chức Hong Kong nhận định việc sử dụng vật liệu dễ cháy trong quá trình sửa chữa mặt ngoài là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn lao động và cư dân. Sở Xây dựng thành phố đã kiểm tra 319 tòa nhà đang lắp giàn giáo, lấy mẫu lưới bao để kiểm định tiêu chuẩn chống cháy.

Sở Lao động cũng mở chiến dịch thanh tra khẩn cấp từ ngày 28/11 rà soát hệ thống phòng cháy, phương án ứng phó khẩn cấp và tiêu chuẩn chống cháy của lưới bao tại các công trường có giàn giáo quy mô lớn. Cơ quan này đã kiểm tra 51 công trường, ban hành 45 cảnh báo bằng văn bản, 12 thông báo yêu cầu khắc phục và khởi tố hai trường hợp.

Thanh Danh (Theo Standard HK, RTHK, Dimsum Daily)