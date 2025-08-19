Thêm căn sky villa Noble Crystal Long Bien có chủ sau ba vòng đặt giá

Căn Sky Villa dự án Noble Crystal Long Bien được chốt ở mức 21,7 tỷ đồng sau ba vòng đặt giá trong phiên livestream NobleGo của Sunshine Group, tối 15/8.

Từ mức giá khởi điểm 13,5 tỷ đồng, sau ba vòng đặt giá, anh Anh Kha trở thành chủ nhân của căn sky villa thông tầng, diện tích thông thủy hơn 174 m2 với mức đặt giá 21,7 tỷ đồng. Căn hộ có 3 phòng ngủ, bể bơi và sân vườn riêng, ban công hướng Đông Nam nhìn ra toàn cảnh khu đô thị Sài Đồng.

Theo chủ đầu tư, mức giá này rẻ hơn đáng kể so với thị trường căn hộ hạng sang, lại là một trong những căn hộ thuộc dự án hàng hiệu tiên phong tại khu vực Long Biên cũ. Điểm nhấn là các đặc quyền như 100% sky villa có sân vườn, bể bơi riêng, thang máy riêng cho từng căn, cùng tiêu chuẩn bàn giao hàng hiệu, kết hợp các gói nội thất siêu sang được "may đo" theo yêu cầu gia chủ.

Với 2 tòa tháp cao 17 tầng, dự án được tích hợp hệ tiện ích theo chuẩn quốc tế như công nghệ đỗ xe tự động ứng dụng AI & Robot, thang máy riêng cho xe sang, dịch vụ đỗ xe tại hầm, trả xe tại sảnh chuẩn khách sạn 5 sao.... Ảnh: SSG

Phiên livestream 15/8 cũng ghi nhận hơn 300.000 lượt xem trực tuyến. Trong đó, chị Trịnh Thị Thu Hiền tại Hà Nội là khán giả may mắn thứ 3 trúng giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt trong chuỗi livestream NobleGo của Sunshine Group.

Tại livestream NobleGo 19/8 tới, căn nhà phố thứ 4 thuộc dự án hàng hiệu Noble Palace Tay Thang Long sẽ lên sóng. Dự án gồm 2.500 căn nhà phố đang được thi công đồng bộ, hoàn thiện mặt ngoài và dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý III này.

Noble Palace Tay Thang Long được áp dụng tiêu chuẩn xây dựng cao cấp tại các đô thị châu Âu đồng thời tích hợp công nghệ AI vào quản lý vận hành kết hợp hỗ trợ thương mại ưu việt. Ảnh: SSG

Sau 14 phiên livestream NobleGo, Sunshine Group đã đóng góp 7 tỷ đồng để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của Đài Truyền hình Việt Nam; góp phần xây dựng 18 mái nhà tình nghĩa tại nhiều tỉnh thành và 2 điểm trường tại Cao Bằng. Qua đây, chủ đầu tư muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái song hành cùng hoạt động phát triển kinh doanh bền vững.

Song Anh