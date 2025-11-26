Thêm bậc Pre-A1 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam

Ngoài cấp độ từ A1 đến C2, khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam dự kiến có thêm Pre-A1 (tiền Bậc 1), cùng mô tả chi tiết hơn về năng lực cần đạt ở mỗi kỹ năng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26/11 cho biết bổ sung tiền Bậc 1 bên cạnh 6 bậc như hiện nay nhằm bao quát toàn bộ phổ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo. Việc này đáp ứng nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi mầm non, tiểu học, phù hợp với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Bộ, khung năng lực mới cũng tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các trường đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thống nhất giữa hoạt động giảng dạy trong nước với chuẩn đánh giá của các tổ chức khảo thí quốc tế, đặc biệt với tiếng Anh.

Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam mới dự kiến như sau:

Khung này được phát triển trên cơ sở Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam.

Ở khung cũ, ban hành năm 2014, năng lực ngoại ngữ được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) và 6 bậc (từ bậc 1 đến 6, tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Tiết khoa học dạy bằng Tiếng Anh cho học sinh tiểu học ở Hà Nội, tháng 12/2023. Ảnh: Thanh Hằng

Ngoài ra, năng lực cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết được mô tả chi tiết hơn, để làm cơ sở tham chiếu cho các nhà quản lý, chuyên gia phát triển chương trình, biên soạn tài liệu, giáo viên và người học.

Ví dụ với kỹ năng nói tương tác, khung năng lực hiện hành mô tả 6 bậc theo các tình huống: khi tham gia hội thoại, giao dịch hàng hóa và dịch vụ, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Còn theo dự thảo, kỹ năng nói tương tác gồm: hiểu người tham thoại, hội thoại, thảo luận thân mật (với bạn bè), thảo luận mang tính trang trọng (cuộc họp), hợp tác có mục đích (ví dụ thảo luận về một tài liệu, tổ chức một sự kiện), giao dịch mua sắm hàng hóa và dịch vụ, trao đổi thông tin, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn, giao tiếp sử dụng viễn thông, giao tiếp trực tuyến.

Xem dự kiến mô tả năng lực ngoại ngữ theo bậc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, dự kiến hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Dương Tâm