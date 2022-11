Thêm ba gói nghi ma túy ở bờ biển Quảng Trị

Ngư dân và biên phòng huyện Triệu Phong vớt được ba gói nylon, mỗi gói nặng một kg, nghi là ma túy dạt vào bờ biển, ngày 26/11.

Khoảng 10h30, ông Mai Văn Giới (47 tuổi, trú xã Triệu Vân) giao nộp cho Đồn biên phòng Triệu Phong gói nylon dài 20 cm, rộng 10 cm, dày 7 cm, nặng một kg, bên trong có các tinh thể màu trắng. Ông Giới cho biết vớt được gói nylon khi đánh cá trên biển đoạn qua thôn 8, xã Triệu Vân.

Hai gói nghi ma tuý do biên phòng và công an tuần tra, phát hiện. Ảnh: Quang Hà

Nhà chức trách đã lập biên bản tiếp nhận hiện vật, đồng thời phối hợp công an và kiểm sát huyện Triệu Phong niêm phong, thực hiện thủ tục pháp lý tiếp theo.

Đến 11h cùng ngày, biên phòng và công an xã Triệu Vân tuần tra dọc bờ biển từ thôn 7 đến thôn 9, xã Triệu Vân, phát hiện thêm hai gói nylon màu xanh có chữ nước ngoài, mỗi gói nặng một kg, bên trong có các tinh thể màu trắng.

Nhà chức trách nghi đây là các gói chứa ma túy tổng hợp.

Nhà chức trách lập biên bản về việc phát hiện hai gói nghi ma túy. Ảnh: Quang Hà

Trước đó trưa 25/11, tại Đồn biên phòng Hải An (Hải Lăng), bốn ngư dân thôn Đông Tân An, xã Hải An, giao nộp 7 gói nylon màu xanh, nặng 7 kg, nghi là ma túy. Họ vớt được các gói nylon khi đánh cá cách bờ khoảng 4 hải lý.

Trước đó tại Quảng Nam, hôm 15/11, một bao tải màu trắng chứa 20 gói màu xanh khoảng 20 kg nghi là ma túy được ngư dân phát hiện ở vùng biển xã Tam Tiến, huyện Núi Thành.

Hoàng Táo