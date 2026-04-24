Thêm 8 dự án tại TP HCM được bán cho người nước ngoài

UBND TP HCM vừa công bố thêm danh sách 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Đây là đợt thứ 7 thành phố công bố danh mục, các dự án đều nằm trong khu vực được phép, không thuộc phạm vi liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Theo danh mục, dự án có quy mô lớn nhất đợt này là Khu nhà ở sinh thái An Điền tại xã Long Điền, diện tích khoảng 36,2 ha, do Công ty cổ phần Tập đoàn Eco Pearl City làm chủ đầu tư. Đây là dự án phát triển theo mô hình nhà ở sinh thái, có quy mô quỹ đất đáng kể so với mặt bằng các dự án trong danh mục.

Tiếp theo là Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại tại khu phố Tân Quý, phường Đông Hòa, quy mô khoảng 4,31 ha, do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương phát triển.

Tại phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ), hai dự án liên quan đến CapitaLand tiếp tục góp mặt, gồm dự án căn hộ cao cấp Vista quy mô khoảng 2,36 ha và dự án chung cư kết hợp thương mại dịch vụ Sensation khoảng 0,80 ha.

Ngoài ra, dự án cao ốc căn hộ tại xã Hiệp Phước của Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh, quy mô khoảng 1,98 ha và dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Quảng trường Xanh 1,2 ha do Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình phát triển tại phường Dĩ An cũng góp mặt trong danh sách đợt này.

Ở nhóm dự án quy mô vừa và nhỏ, danh mục ghi nhận Cao ốc An Khang (A&K Tower) do Công ty Cổ phần OBC Thuận An đầu tư trên diện tích gần 9.400 m2 tại phường An Phú, cùng dự án Chung cư An Phú do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land phát triển với quy mô 8.500 m2.

Trước đó, TP HCM đã 6 lần công bố danh mục dự án đủ điều kiện cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở. Tính lũy kế đến nay, tổng số dự án thuộc diện này trên địa bàn đã nâng lên 131 dự án.

Việc công bố danh mục nhằm minh bạch hóa điều kiện sở hữu nhà ở của người nước ngoài, đồng thời hỗ trợ thu hút chuyên gia và lao động chất lượng cao trong bối cảnh thành phố định hướng phát triển thành trung tâm tài chính, thương mại và công nghiệp công nghệ cao.

Theo quy định, người nước ngoài được sở hữu nhà ở thương mại tại Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện pháp lý, với tỷ lệ tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư hoặc không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong một phường. Tổ chức nước ngoài phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý còn hiệu lực khi tham gia giao dịch.

Phương Uyên