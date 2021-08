Thêm 8.800 ca Covid-19

Như vậy, trong 24 giờ qua số ca nhiễm tại TP HCM tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca.

Trong số ca nhiễm hôm nay, 2.853 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 2.277 ca), 5.935 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 1.470 ca).

8.788 ca ghi nhận tại: TP HCM 3.731 ca, Bình Dương 2.513, Đồng Nai 443, Long An 428, Tiền Giang 282, Đà Nẵng 278, Kiên Giang 169, An Giang 105, Tây Ninh 104, Cần Thơ 91, Khánh Hòa 86, Bến Tre 72, Phú Yên 65, Vĩnh Long 61, Nghệ An 59, Quảng Nam 53, Hà Nội 46, Đồng Tháp 31, Bình Thuận 20, Thừa Thiên Huế 17, Hậu Giang 16, Bình Định 15, Đăk Nông 13, Quảng Trị 12, Quảng Ngãi 9, Ninh Thuận, Quảng Bình và Hà Tĩnh mỗi nơi 8 ca, Gia Lai và Bắc Ninh mỗi nơi 7 ca, Lâm Đồng và Thanh Hóa mỗi nơi 6 ca, Đăk Lăk 5, Lào Cai 4, Sơn La và Cà Mau mỗi nơi 2 ca, các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Điện Biên và Bạc Liêu mỗi nơi một ca.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 159.917, Bình Dương 52.346, Long An 16.007, Đồng Nai 14.945, Đồng Tháp 5.369, Tiền Giang 5.141, Khánh Hòa 4.733, Tây Ninh 3.717, Cần Thơ 3.012, Hà Nội 2.591, Đà Nẵng 2.527, Phú Yên 2.280, Vĩnh Long 1.842, Bắc Ninh 1.784, Bình Thuận 1.555, Bến Tre 1.416, An Giang 978, Kiên Giang 712, Ninh Thuận 653, Nghệ An 595, Đăk Lăk 550, Quảng Ngãi 512, Bình Định 490, Gia Lai 406, Hậu Giang 367, Thừa Thiên Huế 351, Hà Tĩnh 333, Quảng Nam 313, Vĩnh Phúc 233, Lâm Đồng 206, Đăk Nông 206, Lạng Sơn 153, Thanh Hóa 143, Sơn La 89, Lào Cai 87, Bạc Liêu 82, Quảng Bình 73, Thái Bình 69, Cà Mau 66, Điện Biên 61, Quảng Trị 59, Ninh Bình 58.

Ngày 18/8, ghi nhận 298 ca tử vong tại: TP HCM 255 ca, Bình Dương 20, Long An 11, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long mỗi nơi 2, các tỉnh Đà Nẵng, Bắc Giang, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp và Kiên Giang mỗi nơi một.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến ngày 18/8 là 6.770 ca, tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 298.013, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. 3.751 người được công bố khỏi bệnh trong ngày 18/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 115.059. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 654. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 302.101 ca nhiễm, đứng thứ 73/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170 (bình quân cứ 1 triệu người có 3.073 ca nhiễm).

4 tỉnh gồm Hải Phòng, Hòa Bình, Lai Châu, Tuyên Quang đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Bắc Kạn, Quảng Ninh, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP HCM 160.117 ca, Bình Dương 52.346, Long An 16.007, Đồng Nai 14.945, Bắc Giang 5.795.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 210.030 xét nghiệm cho 676.379 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 8.676.847 mẫu cho 25.118.695 lượt người.

Về tiêm chủng, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 15.518.869, trong đó tiêm 1 mũi là 14.032.444 liều, tiêm mũi 2 là 1.486.425 liều.

Bộ Y tế hôm nay có quyết định cấp 30.000 lọ thuốc remdesivir điều trị Covid-19 cho nhiều cơ sở y tế ở các tỉnh phía Nam đang điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Có 17 bệnh viện (các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19) cùng Bệnh viện Trung ương Cần Thơ và Sở Y tế các tỉnh, thành: TP HCM, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Cần Thơ được cấp thuốc remdesivir trong đợt này. Đây là lần thứ hai thuốc remdesivir được Bộ Y tế xuất cấp để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh nhân Covid-19 của các cơ sở y tế. Trước đó, ngày 8/8, lô thuốc đầu tiên gồm 10.000 lọ remdesivir đã được đưa vào điều trị bệnh nhân Covid-19 tại TPHCM.

Ngày 18/8, Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng Tân Bình, TP HCM, do Bệnh viện Thống Nhất (bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế) đảm nhiệm, hoạt động với quy mô 1.000 giường. Đây là mô hình bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP HCM điều trị cùng lúc cả 3 tầng bệnh Covid-19 (bệnh nhẹ, trung bình và nặng).

Để giúp các F0 cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe trong lúc chờ Tổ phản ứng nhanh tới hỗ trợ nhập viện khi có dấu hiệu nặng, TP HCM lập trạm đo SpO2 và thở oxy tại các khu phố, tổ dân phố.

UBND tỉnh Nghệ An khảo sát thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến tại thị xã Cửa Lò.

Từ hôm nay đến ngày 23/8, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho phụ nữ đang mang thai (tuổi thai từ trên 13 tuần), với số lượng dự kiến là 1.000 liều.

Từ ngày 18/8, Quảng Nam tăng thời gian cách ly tập trung từ 7 lên 14 ngày đối với người về từ các tỉnh, TP đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.