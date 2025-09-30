Thêm 7 người bị khởi tố trong vụ mẹ 'đại gia kim cương' chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu

Hà Nội7 người của Công ty Thiên Minh Đức bị cáo buộc tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn trong vụ án chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu với số lượng lớn.

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết vừa khởi tố bổ sung Mai Anh Tuyên (Phó tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng vụ án, C03 khởi tố một số nhân viên của công ty này là Nguyễn Thị Thanh Hải (kế toán) với cáo buộc Tham ô tài sản; Phạm Thị Quỳnh Trang (kế toán), Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ), Nguyễn Trường Sơn và Chu Việt Hùng (đều nhân viên chi nhánh Hải Phòng) bị điều tra tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Trước đó, C03 khởi tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức (mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa) cùng 6 đồng phạm về tội Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và một số đơn vị liên quan. Những người này bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu với số lượng lớn.

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức trên đường Lê Mao, TP Vinh. Ảnh: Đức Hùng

Thiên Minh Đức thành lập năm 2001, có hệ sinh thái với nhiều công ty con và nhiều chi nhánh hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, vận tải biển...

Cơ cấu cổ đông sáng lập của Thiên Minh Đức gồm bà Thành nắm hơn 68,25% cổ phần; ông Chu Đăng Khoa (được biết đến với tên gọi "đại gia kim cương") nắm hơn 31,65% cổ phần. Còn lại 0,1% là ông Vương Đình Quán.

Doanh nghiệp này vừa thay đổi đăng ký kinh doanh cuối tháng 9/2023, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Trong đó, bà Thành nắm 77,15%; ông Khoa nắm 22,77% và ông Quán nắm 0,08%.

Hồi cuối năm 2023, Thiên Minh Đức bị Thanh tra Chính phủ kết luận có vi phạm trong sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, kê khai sai thuế bảo vệ môi trường. Từ 2018 đến 2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này phải nộp tăng gần 3.300 tỷ đồng.

Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức. Ảnh: Bộ Công an

Tháng 8/2024, doanh nghiệp bị quản lý thị trường xử phạt hành chính, tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày (từ 6/3 đến 21/4) do vi phạm điều kiện kinh doanh. Qua kiểm tra, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu.

Hồi đầu năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 188 triệu đồng với Thiên Minh Đức vì vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm. Tính đến ngày 30/11/2024, doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho 108 lao động, số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Phạm Dự