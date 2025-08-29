Thêm 6 dự án tại TP HCM được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

UBND phường Bình Trưng (TP HCM) vừa công bố 6 dự án đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, do đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt.

Danh sách gồm: khu dân cư và giải trí rộng 30 ha do Công ty Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư; khu đô thị Sài Gòn Bình An (Global City) gần 120 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn đầu tư; khu nhà ở tái định cư 17 ha của Công ty phần Dịch vụ công ích quận 2; khu dân cư Bình Trưng Tây do Công ty Bảo Sơn đầu tư; khu nhà ở 15 ha của Công ty Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây - Việt Nam và khu nhà ở thấp tầng phường Bình Trưng Đông do Công ty bất động sản Bình Trưng thực hiện.

Ông Võ Quốc Trường, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho biết người dân xây dựng nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng tại các dự án này sẽ không cần xin giấy phép, nhưng phải có giấy tờ hợp pháp về đất đai, thiết kế công trình tuân thủ chỉ tiêu quy hoạch 1/500.

Một dự án tại khu vực phường Bình Trưng. Ảnh: Masterise Homes

Trước khi khởi công, chủ đầu tư cần gửi hồ sơ thông báo khởi công và bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý đất đai cho UBND phường ít nhất 3 ngày làm việc. Hồ sơ gồm bản vẽ thiết kế, phương án đấu nối hạ tầng và các tài liệu liên quan. Sau khi nộp, chủ đầu tư không phải chờ phản hồi mà có thể xây dựng theo thời gian đã đăng ký.

Theo lãnh đạo phường Bình Trưng, trong thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan để hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 tại các khu đô thị dọc trục giao thông chính. Nhờ đó, phạm vi miễn giấy phép xây dựng được mở rộng, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến tháng 8, TP HCM đã công bố danh mục 112 dự án trên 356 dự án nhà riêng lẻ đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định. Sở này cũng đang đề xuất mở rộng diện áp dụng tại các khu vực đã có thiết kế đô thị, trong đó chỉ tiêu quy hoạch và kiến trúc tương ứng với yêu cầu của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền các xã, phường rà soát, công bố thêm các dự án, khu dân cư đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chủ trương miễn giấy phép xây dựng với dự án có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thuộc khu thiết kế đô thị được nêu trong Công điện ngày 29/5 của Thủ tướng. Chủ tịch UBND TP HCM sau đó yêu cầu Sở Xây dựng ban hành hướng dẫn cụ thể cho quy trình này, căn cứ vào lộ giới hẻm và quy định kiến trúc theo quy chế quản lý của thành phố.

