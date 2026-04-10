Thêm 6 dự án tại TP HCM được bán cho người nước ngoài

UBND TP HCM vừa công bố thêm danh sách 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Danh mục gồm 6 dự án trải rộng tại nhiều khu vực của TP HCM. Tại khu vực phường Thuận Giao (Bình Dương cũ), danh mục ghi nhận dự án Một Thế Giới (The One World) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh làm chủ đầu tư, với quy mô khu đất hơn 495.000 m2. Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong danh mục được công bố lần này.

Cùng thuộc địa bàn Bình Dương cũ, khu vực phường Tân Đông Hiệp, dự án căn hộ Phú Đông SkyOne do Công ty TNHH Đầu tư Phú Đông 5 làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 5.300 m2, cũng nằm trong danh sách các dự án đủ điều kiện cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở.

Tại khu vực phường Bình Trưng (thuộc địa bàn quận 2 cũ), có hai dự án được đưa vào danh mục gồm: dự án khu nhà ở Bình Trưng Đông do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới phát triển, có diện tích khoảng 57.700 m2 và dự án khu nhà ở Đoàn Nguyên do Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Đoàn Nguyên làm chủ đầu tư, với quy mô hơn 60.700 m2.

Tại khu vực phường Bình Tây, danh mục có dự án khu chung cư kết hợp thương mại dịch vụ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bất động sản Minh Anh đầu tư, triển khai trên khu đất tại số 765 và 751/8 Hồng Bàng, với diện tích hơn 5.600 m2.

Cuối cùng là dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ – văn phòng của Công ty Cổ phần DHA-D One, quy mô khoảng 8.050 m2, nằm trên trục Bến Bình Đông tại phường Phú Định.

Trước đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, TP HCM đã 5 lần công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Tính cả đợt này, tổng số dự án được phép mở bán cho nhóm khách hàng này trên địa bàn thành phố đã nâng lên 123 dự án.

Trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển công nghiệp bán dẫn, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo gia tăng. Việc mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài được kỳ vọng góp phần thu hút, giữ chân lực lượng lao động chất lượng cao và tăng sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản.

Theo quy định, người nước ngoài được mua nhà ở thương mại tại dự án không thuộc khu vực quốc phòng, an ninh, tối đa 30% số căn trong một chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một phường, khi đáp ứng đủ điều kiện pháp lý và nhập cảnh hợp lệ. Tổ chức nước ngoài phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ hoạt động hợp pháp còn hiệu lực khi giao dịch.

Phương Uyên