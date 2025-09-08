Thêm 6 chung cư tại TP HCM được gỡ vướng cấp sổ hồng

Tổ công tác 5013 quyết định tháo gỡ vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng) cho 6 dự án trên địa bàn TP HCM.

Các dự án được xem xét cấp sổ lần này gồm: Cao ốc SGCC - Bình Quới 1 và Cao ốc SGCC - Bình Quới 2 tại phường Bình Thạnh và phường Thạnh Mỹ Tây, do Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên làm chủ đầu tư.

Trước đó, dự án này vướng quy định dành tối thiểu 20% quỹ căn hộ để phục vụ tái định cư. Tuy nhiên chủ đầu tư đã bán thương mại toàn bộ căn hộ, kể cả phần quỹ tái định cư khiến đến nay, nhiều căn hộ tại đây chưa được cấp sổ. Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà tại hai dự án này. Riêng nghĩa vụ bố trí 20% quỹ nhà tái định cư, Tổ đề nghị chủ đầu tư tổng hợp hồ sơ pháp lý gửi Sở Xây dựng và Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM để làm rõ khi địa phương có nhu cầu.

Dự án tiếp theo là Khu nhà ở gia đình cán bộ lực lượng vũ trang Quân khu 7, diện tích gần một hecta với 443 căn hộ (65% dành cho đối tượng chính sách, 35% bán tự do). Dự án này vướng mắc do một số hạng mục như hệ thống xử lý môi trường và điều chỉnh diện tích đất vẫn chưa hoàn tất. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư cung cấp danh sách toàn bộ người mua căn hộ để cơ quan chức năng làm cơ sở cấp sổ hồng sau khi các vướng mắc được khắc phục.

Một dự án khác là Chung cư cao tầng 659 Âu Cơ (phường Tân Phú) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 557 làm chủ đầu tư. Theo quyết định được Sở Xây dựng phê duyệt, chung cư này có diện tích đất 3.699 m2, quy mô 20 tầng, với tổng số 288 căn hộ. Trong khi đó, bản vẽ hiện trạng do đơn vị tư vấn lập và có xác nhận của chủ đầu tư thể hiện diện tích là 3.881 m2. Hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và khách hàng lại ghi 3.616 m2. Đến nay, dự án đã được cấp 276 trên tổng số 288 sổ hồng, còn 12 căn chưa được giải quyết.

Để xử lý, cơ quan chức năng đề nghị Sở Xây dựng, UBND phường Tân Phú, Văn phòng Đăng ký đất đai quận và chủ đầu tư phải làm rõ phần diện tích thực tế cũng như trách nhiệm hoàn tất thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính để cấp sổ cho người dân.

Đối với 2 dự án còn lại là Khu dân cư Gia Hòa (xã Bình Hưng) và Khu phố chợ xã Bình Chánh, Tổ công tác thống nhất hướng xử lý là cấp sổ hồng cho người mua nhà trước, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện nghĩa vụ pháp lý sau.

Theo báo cáo Tổ công tác 5013, sau hơn 8 tháng, TP HCM đã có 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án được rà soát. Trong đó, hơn 87.500 căn (tương đương 88%) được tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng.

Hiện thành phố còn 13.134 hồ sơ chưa được xử lý, phần lớn thuộc dự án có yếu tố pháp lý phức tạp, vướng mắc tài chính hoặc trong quá trình thanh tra. Tổ công tác kiến nghị các Sở: Xây dựng, Tài chính và Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM tiếp tục tháo gỡ vướng mắc và cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án này.

Phương Uyên