Thêm 5 người Quảng Nam nhiễm nCoV

Bộ Y tế chiều nay ghi nhận 5 ca nhiễm nCoV ở Quảng Nam, đều là người nhà chăm sóc, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Năm bệnh nhân này đều được ghi nhận lây nhiễm trong cộng đồng.

"Bệnh nhân 460", nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Ngày 18/6 đến 20/7, bà chăm sóc chồng điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 23/7, bà bị đau đầu, mệt, đau họng.

"Bệnh nhân 461", nữ, 45 tuổi, ở phường Sơn Phong, Hội An. Ngày 13-14/7, bà đến khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 26/7, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi.

"Bệnh nhân 462", nam, 53 tuổi, ở phường Minh An, Hội An. Ngày 24/7, bệnh nhân chăm sóc bố là "bệnh nhân 428" tại khoa Nội - Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng.

"Bệnh nhân 463", nữ, 45 tuổi, ở Cẩm Nam, Hội An. Ngày 21/7, bệnh nhân chăm sóc bố là "bệnh nhân 428".

"Bệnh nhân 464", nữ, 69 tuổi, ở phường Minh An, Hội An. Ngày 18/7, bà đi thăm "bệnh nhân 428".

Cả 5 trường hợp được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 28/7, kết quả xét nghiệm ngày 30/7 dương tính với nCoV.

Năm ca nhiễm mới nâng số bệnh nhân Covid-19 ở Quảng Nam lên 8, trong vòng 6 ngày qua. Sáng 30/7, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định cách ly xã hội toàn thành phố Hội An, từ 0h ngày 31/7 đến 14/8. Tại khối phố Minh An, chính quyền Hội An lập bốn chốt và dựng rào phong tỏa khu dân cư "bệnh nhân 428" sinh sống.

Bốn chốt kiểm dịch đặt trên đường Lạc Long Quân, Điện Biện Phủ, ĐT 607 và ĐT 608, TP Hội An. Đây là bốn tuyến đường chính ở phía Bắc thành phố, giáp ranh với thị xã Điện Bàn nơi có tuyến giao thông đi ra Đà Nẵng. Tại các chốt kiểm dịch, lực lượng công an chặn phương tiện để kiểm tra lịch trình. Những người đến từ Đà Nẵng được yêu cầu quay đầu xe, không được vào Hội An. Đây là biện pháp để ngăn chặn người từ vùng dịch về. Mhững trường hợp di chuyển với mục đích công vụ và cung cấp nhu yếu phẩm mới được qua chốt.

Lực lượng chức năng Hội An dựng hàng rào phong tỏa trên cầu An Hội, đường ra vào khu phố nơi cư trú của "bệnh nhân 428", sáng 30/7. Ảnh: Đắc Thành.

Trong đợt tái bùng phát Covid-19, đến nay ghi nhận tổng cộng 48 ca nhiễm cộng đồng. Trong đó, Đà Nẵng 34 ca, Quảng Ngãi một ca, Quảng Nam 8 ca, Hà Nội hai ca, Đăk Lăk một ca, TP HCM hai ca. Các bệnh nhân này đều có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng.

Tổng số ca nhiễm lên 464, trong đó 369 người đã khỏi, còn 95 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, 14 ca âm tính lần một, 4 ca âm tính lần hai, còn 77 người dương tính.

Hơn 81.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 472 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 14.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận khoảng 660.000 người chết trong khoảng 17 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất. Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

