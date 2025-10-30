Thêm 5 nghi phạm cướp bảo tàng Louvre bị bắt

Thêm 5 nghi phạm bị giới chức Pháp bắt do cáo buộc liên quan vụ cướp trang sức quý giá từ bảo tàng Louvre ở trung tâm thủ đô Paris.

Công tố viên Paris hôm nay cho biết 5 nghi phạm mới liên quan vụ cướp bảo tàng Louvre, trong đó có nghi phạm chính, đã bị bắt hôm 29/10 tại Paris và các vùng phụ cận, đặc biệt là Seine-Saint-Denis, một khu vực ngay bên ngoài thủ đô. "Chúng tôi đã theo dõi anh ta từ trước", công tố viên Laure Beccuau cho hay.

Theo bà Beccuau, bằng chứng ADN giúp họ xác định nghi phạm này là một trong 4 người thực hiện vụ cướp táo tợn.

"Những người khác đang bị cảnh sát giam có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về diễn biến sự việc", bà nói, thêm rằng "còn quá sớm" để cung cấp thêm thông tin chi tiết về nghi phạm.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của số trang sức trị giá 102 triệu USD bị cướp. Cảnh sát đến nay chưa công bố danh tính các nghi phạm.

Cảnh sát chống bạo động Pháp tuần tra bên ngoài bảo tàng Louvre hôm 27/10. Ảnh: Reuters

Công tố viên Paris hôm 29/10 cho biết hai nghi phạm bị bắt cuối tuần qua đã "thừa nhận phần nào" liên quan đến vụ cướp và đang bị giam chờ xét xử. Cả hai nghi phạm đều ngoài 30 tuổi và đến từ Seine-Saint-Denis. Một trong hai nghi phạm từng tìm cách ra nước ngoài.

Nhóm cướp sáng 19/10 đỗ xe bên ngoài bảo tàng rồi dùng thang nâng đột nhập vào tầng hai của bảo tàng Louvre. Khi vào bên trong, nhóm nghi phạm cắt lớp kính bảo vệ và lấy đi các món đồ bên trong. Toàn bộ vụ cướp chỉ diễn ra trong 7 phút. Theo cảnh sát Pháp, các nghi phạm đã đánh rơi một vương miện nạm kim cương khi tẩu thoát.

Vụ cướp khơi lại tranh cãi về tình trạng thiếu an ninh tại các bảo tàng Pháp. Đánh giá của Cơ quan Kiểm toán Tối cao Pháp trong giai đoạn 2019-2024 cho rằng quá trình nâng cấp an ninh tại bảo tàng Louvre "bị chậm trễ kéo dài" và chỉ 1/4 số cửa ra vào có camera giám sát.

Trong khi đó, bảo tàng Louvre khẳng định các tủ trưng bày trang sức không phải loại dễ bị phá vỡ, được lắp đặt vào năm 2019.

Huyền Lê (Theo Reuters, AFP)