Thêm 5 dự án tại TP HCM được xem xét gỡ vướng cấp sổ hồng

Tổ công tác 1645 của TP HCM vừa rà soát và đề xuất tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho 5 dự án nhà ở, nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua.

Năm dự án được đưa vào danh sách xem xét cấp sổ hồng tại buổi làm việc mới đây gồm chung cư Saigon Intela (cụm B), khu dân cư Bến Lức, chung cư Opal Riverside, khu biệt thự vườn Hiệp Bình và chung cư 12 thuộc khu tái định cư 10 ha.

Trong đó, ba dự án được xác định đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận ngay. Khu biệt thự vườn Hiệp Bình do Công ty Xây dựng Trang trí Việt Quốc phát triển có 241 căn, hiện 223 căn đã được cấp sổ. Tổ công tác cho biết dự án đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nghiệm thu công trình, nên sẽ làm thủ tục cấp sổ cho các trường hợp còn lại.

Chung cư cụm B của dự án Saigon Intela tại Bình Hưng có hơn 1.060 căn. Cơ quan chức năng kết luận việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất trước đây không phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung. Chủ đầu tư đã hoàn thiện bàn giao công trình nên dự án được thống nhất cấp sổ hồng cho người mua.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại khu dân cư Bến Lức (Bình Đông), dự án có 277 căn, gồm 170 nền tái định cư và 107 nền kinh doanh. Hiện 58 trường hợp đã được cấp giấy, chủ đầu tư đề nghị cấp tiếp 13 căn kinh doanh còn lại. Tổ công tác đồng thuận chủ trương và yêu cầu hoàn thiện hồ sơ để cấp sổ cho người dân.

Với dự án chung cư 12 thuộc khu tái định cư 10 ha ở Đông Hưng Thuận có 320 căn, đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Hiện còn 21 hồ sơ chưa được giải quyết. Do đây là dự án tái định cư nên Tổ công tác đề nghị cần được ưu tiên giải quyết cấp sổ cho người dân.

Riêng dự án Opal Riverside (Hiệp Bình) do Đất Xanh làm chủ đầu tư, dù đã nghiệm thu từ năm 2017 nhưng còn vướng hơn 4.900 m2 đất rạch, đường chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung. TP HCM yêu cầu làm rõ cơ sở pháp lý và trách nhiệm tài chính đối với phần diện tích này, đồng thời đề nghị chủ đầu tư có cam kết thực hiện nghĩa vụ trước khi xem xét cấp giấy chứng nhận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết các đơn vị chuyên môn sẽ tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, với mục tiêu đẩy nhanh quá trình cấp sổ hồng, bảo đảm quyền lợi người mua nhà và tăng tính minh bạch của thị trường.

Phương Uyên