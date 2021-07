Thêm 40 người Hà Nội, 4 Nghệ An dương tính nCoV

Sở Y tế Hà Nội trưa 20/7 ghi nhận thêm 21 ca dương tính, nâng số ca trong buổi sáng lên 40; Nghệ An thêm 4 ca, đều chưa được Bộ Y tế công bố nên xem như nghi nhiễm.

12h30 trưa 20/7, Hà Nội ghi nhận thêm 21 ca dương tính. Cụ thể:

4 người gồm nữ, 37 tuổi; nam, 2 tuổi; nam, 17 tuổi và nam, 72 tuổi. Họ cùng ở Phú Hiền, Hợp Thanh, Mỹ Đức, từ TP HCM về Hà Nội ngày 6/7, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 19/7.

Hai người gồm nam 53 tuổi ở Văn Hương, Hàng Bột, Đống Đa và nam 67 tuổi, ở Hàng Hương, Hoàn Kiếm. Họ lần lượt tiếp xúc các bệnh nhân 46389, 51135, 51136 và 58032, liên quan chùm ca nhiễm ở số 90 phố Nguyễn Khuyến.

9 người liên quan hiệu thuốc Đức Tâm ở 95 Láng Hạ, gồm:

Nam, 45 tuổi, ở Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa. Anh là trình dược viên, thường xuyên đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico về nhà thuốc Đức Tâm, trong các ngày từ 15-17/7.

Nữ, 23 tuổi ở 252 Tây Sơn, phường Trung Liệt, Đống Đa, tiếp xúc gần nhân viên hiệu thuốc dương tính nCoV, lần cuối ngày 19/7.

Bốn nữ, một 35 tuổi ở Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm; một 25 tuổi ở ngõ 50 phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm; một 33 tuổi ở cụm 2 La Khê, Hà Đông; một 58 tuổi ở 175 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Họ cùng là nhân viên hiệu thuốc, test nhanh dương tính nCoV ngày 19/7.

Nữ, 38 tuổi, ở An Khánh, Hoài Đức, tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 55953 ngày 16/7, ngày 19/7 xét nghiệm dương tính nCoV. Bệnh nhân 55953 liên quan chùm ca bệnh ở Tân Mai, Hoàng Mai.

Nam, 61 tuổi, ở175 Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, là chồng của nhân viên nhà thuốc dương tính nCoV.

Nữ, 24 tuổi ở số 33 ngõ 124 Tân Triều, Thanh Trì, tiếp xúc gần một người ở nhà thuốc dương tính nCoV.



Ba người liên quan chùm ca nhiễm tại 132 Bùi Thị Xuân, gồm:

Hai nữ, 31 tuổi và 6 tuổi, cùng ở chung cư 93 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, tiếp xúc gần bệnh nhân 48651, 51113, 5114, 51220.

Nữ, 66 tuổi, ở Sơn Thanh, Sơn Hà, Phú Xuyên, tiếp xúc gần một người bán hàng ở 140 Bùi Thị Xuân, sau đó xét nghiệm dương tính nCoV.

Một ca bệnh liên quan chùm Bắc Ninh là nam, 58 tuổi, ở Văn Quán, Hà Đông. Ông là nhân viên Viện cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin, liên quan bệnh nhân 42319, đã được cách ly.

Hai người liên quan chùm ca bệnh ở Tân Mai, Hoàng Mai. Trong đó, nữ, 14 tuổi, ở 205 B8 Tân Mai, tiếp xúc gần các bệnh nhân 51262, 51263, 51264, 51265, 51266; nữ, 42 tuổi, ở CT1A, Thạch Bàn, Long Biên, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 19/7.

8h30 sáng 20/7, Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính nCoV, gồm 7 ca ở quận Hai Bà Trưng, 4 ca tại Đống Đa; Thanh Xuân, Hoài Đức, Hà Đông mỗi nơi hai ca; Hoàng Mai và Nam Từ Liêm mỗi nơi một ca. Cụ thể:

Ba nữ, trong đó một người 24 tuổi, ở Láng Thượng, Đống Đa; một người 24 tuổi, ở Trung Liệt, Đống Đa; một người 48 tuổi, ở Hạ Đình, Thanh Xuân. Họ cùng làm việc tại nhà thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ. Ngày 19/7, ba người bị đau họng, mệt mỏi, ho, đau đầu, mệt mỏi nên đến cơ sở y tế gần nhà khám, test nhanh dương tính nCoV, xét nghiệm lại bằng RT-PCR dương tính chiều cùng ngày.

Liên quan các ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) gửi thông báo khẩn tìm người đến Nhà thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ, từ ngày 5/7 đến ngày 19/7. Người đã đến nhà thuốc trong thời gian này cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0243.562.5581 của Trung tâm Y tế quận Đống Đa hoặc 0969.082.115 - 0949.396.115 của CDC Hà Nội.

Người thứ tư dương tính cũng là nữ, 27 tuổi, ở 140 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng. Chị bán cơm gần nhà bệnh nhân 48651, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 19/7.

Nam, 39 tuổi, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, sống cùng nhà với bệnh nhân 51220.

Nam, 8 tuổi, ở Thanh Nhà, Hai Bà Trưng, là con của bệnh nhân 55948. Ngày 18/7, bé bị sốt, sau đó xét nghiệm dương tính nCoV.

Ba người gồm nữ 29 tuổi, ở An Thượng, Hoài Đức; nam 26 tuổi ở Hà Cầu, Hà Đông; nữ 32 tuổi, ở Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Họ là đồng nghiệp của bệnh nhân 55953.

Nam, 45 tuổi, ở Sơn Đồng, Hoài Đức. Người đàn ông tiếp xúc gần bệnh nhân bệnh nhân 53858.

Hai người gồm nam, 12 tuổi và nữ 4 tuổi, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Họ là con của bệnh nhân 55947, bị sốt ngày 19/7 và xét nghiệm dương tính nCoV.

Nam, 22 tuổi, ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng, là con của bệnh nhân 55931.

Nữ, 64 tuổi, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, tiếp xúc gần bệnh nhân 51016.

Ba người gồm nam, 30 tuổi, ở Ngã Tư Sở, Đống Đa; nam, 35 tuổi, ở Phúc La, Hà Đông; nữ ở Trung Văn, Nam Từ Liêm. Họ cùng là đồng nghiệp của bệnh nhân 42319, được cách ly từ 16/7, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 19/7.

Nữ, 37 tuổi, ở Trung Liệt, Đống Đa, là đồng nghiệp của bệnh nhân 48656, được cách ly từ ngày 17/7.

Nam, 7 tuổi, ở Yên Sở, Hoàng Mai, tiếp xúc gần bệnh nhân 55951.

Tổng số ca nhiễm của Hà Nội từ ngày 5/7 là 248, riêng ngày 19/7 ghi nhận 41 ca nhiễm. Trong đó ba ổ dịch mới phát sinh từ ngày 16/7, gồm: 90 Nguyễn Khuyến, ghi nhận 52 ca; Tân Mai, Hoàng Mai ghi nhận 26 ca và 132 Bùi Thị Xuân ghi nhận 26 ca nhiễm. Chùm lây nhiễm tại Khu công nghiệp Thăng Long ghi nhận 61 ca; chùm liên quan nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ ghi nhận 11 ca nhiễm. Tổng số ca mắc từ 27/4 là 507.

Cửa hàng tiện lợi ở đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội bị cách ly y tế, ngày 17/7. Ảnh: Văn Phong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đến sáng 20/7 ghi nhận 2 ca dương tính nCoV.

Một phụ nữ 28 tuổi, lưu trú tại Dĩ An (Bình Dương), địa chỉ xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Chị mang thai 35 tuần, ngày 16/7 kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, một ngày sau đi taxi từ Dĩ An đến ga Suối Kiết (Bình Thuận) lên tàu khách SE8, về tới Nghệ An ngày 18/7, khai báo y tế, cách ly tại trung tâm y tế xã Diễn Nguyên.

Nữ 20 tuổi, sinh viên, cùng thai phụ trên từ Dĩ An về Nghệ An.

Nam, 36 tuổi trú Thừa Thiên - Huế, lái xe đường dài chở hàng từ Tiền Giang đi Lạng Sơn, chiều 19/7 xét nghiệm khi đi ngang địa bàn Nghệ An.

Người còn lại 28 tuổi, trú tỉnh Kon Tum, là F1 của một ca bệnh trước đó đã công bố.

Từ 13/6 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 167 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Dịch lây lan ra 12 huyện, thành, thị, trong đó TP Vinh 90 ca, huyện Tương Dương 23 ca; Diễn Châu 20 ca...

72 bệnh nhân xuất viện trong đợt này. Một ca tử vong do có nhiều bệnh nền.

Lực lượng chức năng phòng chống Covid-19 tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương.

Nguyễn Hải - Chi Lê