Thêm 4 dự án trên địa bàn TP HCM được gỡ vướng sổ hồng

Tổ Công tác 1645 vừa làm việc để tháo gỡ vướng mắc, tiến tới cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) cho người dân tại bốn dự án trên địa bàn TP HCM.

Tại buổi làm việc mới đây, tổ công tác đã xem xét dự án khu nhà ở thấp tầng tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức cũ (nay là phường Long Phước) do Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án có 217 nền, đến nay đã cấp sổ hồng cho 204 nền. Chủ đầu tư đề nghị cấp cho ba căn đã xây dựng xong (A-06, A-19 và B-10). Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng cho ba căn nói trên, song đề nghị làm rõ thêm yêu cầu của Chi cục Thuế quận 9 về việc xác nhận lại nghĩa vụ tài chính nếu có phát sinh.

Dự án thứ hai là chung cư CC2 (Palm Heights) tại phường An Phú, TP Thủ Đức (nay là phường Bình Trưng), do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc đầu tư. Dự án cao 35 tầng với 816 căn hộ, gồm ba tháp chung hầm, có nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà trẻ bố trí ngoài khối chung cư. Hiện nhà sinh hoạt cộng đồng đã xây dựng xong, còn hạng mục nhà trẻ chưa triển khai. Tổ công tác kết luận thống nhất cấp sổ hồng cho người mua nhà; phần diện tích thuộc sở hữu chủ đầu tư sẽ được xem xét sau, căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ và khi hoàn tất đầy đủ nghĩa vụ liên quan.

Bất động sản khu Đông TP HCM với các dự án chung cư. Ảnh: Quỳnh Trần

Với dự án khu nhà ở Khởi Thành tại phường An Khánh do Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Khởi Thành làm chủ đầu tư, dự án gồm hai khối chung cư cao 26 tầng, ba tầng hầm chung với 412 căn hộ, cùng 5 căn nhà liên kế cao 5 tầng. Chủ đầu tư cho biết đến nay việc bố trí 20% quỹ nhà ở xã hội vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Sở yêu cầu các đơn vị và chủ đầu tư hoàn tất thủ tục còn thiếu để cấp sổ hồng cho toàn bộ căn hộ.

Dự án còn lại là khu nhà ở thấp tầng tại phường Tân Phú, quận 7 (nay là phường Tân Mỹ) do CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Dự án có 78 nền, hiện đã cấp sổ hồng cho 41 nền, còn 37 nền chưa được cấp. Chủ đầu tư đề nghị cấp cho các căn đã xây dựng xong. Sau khi nghe báo cáo, Tổ công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho người mua, tuy nhiên yêu cầu chủ đầu tư làm việc với cơ quan liên quan để hoàn tất xác nhận nghĩa vụ về nhà ở xã hội, đồng thời thực hiện cam kết liên quan đến phần diện tích 2.100 m2 đất còn lại chưa hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, tính đến tháng 8, thành phố đã rà soát 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án và cơ quan chức năng gỡ vướng cấp sổ cho hơn 87.500 căn. Hiện TP HCM còn khoảng 12% căn hộ vướng mắc chưa được xử lý xong, phần lớn nằm ở những dự án có yếu tố pháp lý phức tạp, liên quan tài chính hoặc đang trong quá trình thanh tra.

Phương Uyên