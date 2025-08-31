Thêm 4 dự án tại TP HCM được gỡ vướng cấp sổ hồng

Căn hộ, nhà liền kề và biệt thự tại 4 dự án còn vướng mắc pháp lý được TP HCM tháo gỡ, cấp sổ hồng cho người dân.

Theo quyết định của Tổ công tác 5013 TP HCM (tổ công tác giải quyết vướng mắc liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất), 64 căn biệt thự và 141 nhà liền kề tại khu nhà ở thấp tầng khu II, III (thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm) do Đại Quang Minh làm chủ đầu tư sẽ được cấp sổ hồng. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bổ sung nghĩa vụ tài chính cho số căn biệt thự, nhà liền kề này.

Với khu phức hợp Orchard Garden (phường Đức Nhuận) của Tập đoàn Novaland, thành phố sẽ cấp sổ cho 246 căn officetel sau khi chủ đầu tư khắc phục vi phạm xây dựng và thống nhất nghĩa vụ tài chính với cơ quan chức năng.

120 biệt thự tại khu dân cư và công viên Phước Thiện (phường Long Bình) cũng trong diện được cấp sổ hồng lần này, sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nghiệm thu công trình. Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Newco làm chủ đầu tư.

Dự án bất động sản tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tổ công tác 5013 cũng thống nhất cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho các chủ hộ sở hữu nhà tại 3 block chung cư dự án khu phức hợp Tháp quan sát (Empire City). Dự án này nằm trong khu đô thị Thủ Thiêm, do Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư. Các block này đã được nghiệm thu, song chủ đầu tư cần hoàn thiện bổ sung nghĩa vụ tài chính theo phương án giá đất đã được thẩm định, trước khi cấp sổ hồng cho cư dân.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, việc cấp giấy chứng nhận cho 4 dự án này được thực hiện trên cơ sở rà soát từng vướng mắc pháp lý cụ thể. Với dự án còn dở dang về thủ tục, Sở cùng các cơ quan liên quan yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hồ sơ để kịp tiến độ cấp sổ cho người dân. Việc này nhằm giải quyết dứt điểm vướng mắc kéo dài, tránh tình trạng người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Theo báo cáo Tổ công tác 5013, sau hơn 8 tháng TP HCM đã có 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án được rà soát. Trong đó, hơn 87.500 căn (tương đương 88%) được tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng.

Hiện thành phố còn 13.134 hồ sơ chưa được xử lý, phần lớn thuộc dự án có yếu tố pháp lý phức tạp, vướng mắc tài chính hoặc trong quá trình thanh tra. Tổ công tác kiến nghị các Sở: Xây dựng, Tài chính và Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM tiếp tục tháo gỡ vướng mắc và cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án này.

Phương Uyên