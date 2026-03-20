Thêm 4 dự án nhà ở được gỡ vướng cấp sổ hồng

TP HCMTổ Công tác 1645 đã làm việc với chủ đầu tư 4 dự án trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho người mua.

Các dự án được xem xét gồm: Khu dân cư Nam Sài Gòn - Thế kỷ 21 (xã Bình Hưng); các dự án của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng tại phường Tân Hưng và Tân Mỹ; Khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (Sycamore, phường Bình Dương); và Khu căn hộ Habitat Bình Dương (phường Bình Hòa).

Tại Khu dân cư Nam Sài Gòn - Thế kỷ 21, dự án gồm 197 nền do Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21 làm chủ đầu tư. Văn phòng Đăng ký đất đai TP HCM cho biết đã cấp giấy cho chủ đầu tư, nay đề nghị cấp cho 186 căn nhà đã xây dựng hoàn thiện hạ tầng. Tổ Công tác thống nhất cấp sổ hồng cho người mua và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục liên quan đến quy định về nhà ở xã hội.

Bất động sản khu Nam TP HCM tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Quỳnh Trần

Với 24 hồ sơ tại các dự án do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng ở phường Tân Hưng và Tân Mỹ, trước đây, cơ quan Thuế đã thu tiền sử dụng đất dựa trên phiếu chuyển thông tin địa chính hoặc kê khai của người mua. Một số hồ sơ chưa được chuyển thông tin đầy đủ, khiến nghĩa vụ tài chính chưa xác định. Người mua kiến nghị tính tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng để tránh thiệt thòi.

Tổ Công tác yêu cầu chủ đầu tư báo cáo nguyên nhân bỏ sót, cam kết chịu trách nhiệm, sau đó Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chuyển phiếu sang cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Tại dự án Khu đô thị - nhà ở phức hợp Tân Thành Bình Dương (Sycamore) có 368 căn nhà thấp tầng cũng được thống nhất cấp sổ khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, hạ tầng kỹ thuật và các thủ tục liên quan. Chủ đầu tư cùng Phòng Kinh tế đất phải thực hiện đầy đủ thủ tục làm cơ sở cấp giấy cho người mua.

Dự án còn lại là Khu căn hộ Habitat Bình Dương - giai đoạn 3, do Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway đầu tư. Tổ công tác cho biết 793 căn hộ thuộc dự án đã đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Chủ đầu tư cần phối hợp với Phòng Kinh tế đất xác định nghĩa vụ tài chính, bao gồm doanh thu từ các hạng mục như tầng hầm, trước khi cấp sổ hồng cho khách hàng.

Trong năm 2025, Tổ Công tác 1645 đã xem xét, tháo gỡ vướng mắc và cấp sổ hồng cho 218 dự án với hơn 130.000 căn nhà. Hiện còn 32 dự án (14.673 bất động sản) đang vướng mắc, cần phối hợp các sở, ngành trước khi cấp giấy. UBND TP yêu cầu Tổ Công tác 1645 mỗi quý phải giải quyết ít nhất 30% hồ sơ theo kế hoạch năm 2026.

Phương Uyên