Thêm 4 ca Covid-19 nhập cảnh

Bộ Y tế chiều 22/4 ghi nhận 4 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội, Đà Nẵng và Phú Yên.

4 ca mới được ghi nhận từ số 2813-2816, cụ thể:

Ca 2813 ghi nhận tại Hà Nội, nam, 23 tuổi, tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Ngày 17/4, anh từ Singapore nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay BL116, kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 21/4 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Ca 2814 và 2815 ghi nhận tại Thành phố Đà Nẵng, gồm một nữ một nam, 56 tuổi và 37 tuổi, ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 21/4, họ từ Nga nhập cảnh sân bay Quốc tế Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062, kết quả xét nghiệm ngày 21/4 dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca 2816 ghi nhận tại tỉnh Phú Yên, nam, 27 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 16/4, anh từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VN5313, kết quả xét nghiệm lần hai ngày 22/4 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Như vậy, hôm nay thêm 10 ca nhiễm, tổng số ca nhiễm lên 2.816, số khỏi 2.490. Các bệnh nhân đang điều trị đa số sức khỏe ổn định, trong đó 12 người xét nghiệm âm tính nCoV lần một, 11 người âm tính lần hai và 17 người âm tính lần ba.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là hơn 39.000. Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 518, tại cơ sở khác là hơn 23.000, còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Gần một tháng qua cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, song số ca nhiễm nhập cảnh tăng hàng ngày, có hôm hơn 25 ca. Kể từ ngày 27/1 bùng phát đợt dịch liên quan Hải Dương, Quảng Ninh đến nay, tổng ca nhiễm cộng đồng duy trì 910.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, ngày 21/4 có thêm 1.968 người được tiêm chủng vaccine Covid-19. Tổng cộng đã thực hiện tiêm đợt một và hai tại 27 tỉnh, thành phố cho 108.897 người.

Hôm nay Đồng Nai bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm ưu tiên. 48 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên của Bệnh viện Phổi Đồng Nai là những người đầu tiên ở tỉnh này được tiêm vaccine.

Nhân viên y tế được tư vấn trước khi tiêm vaccine. Ảnh: Thái Hà

Bác sĩ Phạm Ngọc Hạ, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đầu tiên của tỉnh Đồng Nai, là người đầu tiên tiêm vaccine phòng Covid-19 cho biết ban đầu anh khá lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên, sau khi được kiểm tra, sàng lọc sức khỏe, tư vấn kỹ càng, anh cảm thấy rất an tâm.

Ghi nhận sau ngày đầu tiên, các trường hợp tiêm chủng chưa có dấu hiệu bất thường nào.

Ông Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, cho biết Đồng Nai được Bộ Y tế phân bổ 17.450 liều vaccine AstraZeneca. Trong đó, 16.800 liều vaccine để tiêm cho các lực lượng ưu tiên, 650 liều do Bộ Công an chuyển về để tiêm cho lực lượng công an trong tỉnh.

Sau đợt này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức tiêm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên còn lại của Bệnh viện Phổi Đồng Nai. Kể từ ngày 23/4, tỉnh sẽ triển khai tiêm trên diện rộng và sẽ có nhiều đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Theo ông Bình, tất cả quy trình, từ tiếp nhận, bảo quản vaccine, lập danh sách, tổ chức khám sàng lọc, thực hành tiêm chủng, theo dõi sau tiêm đều được ngành y tế tập huấn, tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiêm đến đâu, an toàn đến đó.

Người dân được khuyến cáo tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn khi làm việc.

Theo Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, thế giới ghi nhận hơn 3 triệu người chết vì Covid-19 trong hơn 143 triệu người nhiễm. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch, tiếp theo là Ấn Độ và Brazil.

Lê Nga - Phước Tuấn