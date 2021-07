Thêm 33 người Hà Nội, 6 Nghệ An, 3 Hải Phòng nghi Covid-19

Sở Y tế Hà Nội ngày 19/7 ghi nhận 33 người dương tính nCoV, Nghệ An thêm 6 ca, Hải Phòng 3 ca, đều chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân nên xem như nghi nhiễm.

Tại Hà Nội, chiều 19/7 ghi nhận thêm 17 ca dương tính nCoV, gồm 7 người ở quận Hai Bà Trưng, 4 người tại Hoàn Kiếm, hai người ở Cầu Giấy; Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và Mỹ Đức mỗi nơi một ca. Họ gồm:

Nam, 34 tuổi, ở chung cư số 550 Minh Khai và nữ, 48 tuổi, ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Họ tiếp xúc gần với gia đình một ca dương tính, sống cùng chung cư.

Ba người đàn ông lần lượt gồm 38 tuổi, ở Bạch Đằng, Hai Bà Trưng; 56 tuổi, ở Bách Khoa, Hai Bà Trưng và 32 tuổi ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm. Cả ba người đều làm việc cùng một ca dương tính.

Bé gái 4 tuổi cùng cô trông trẻ 32 tuổi, đều ở phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Gia đình bé gái đã ghi nhận hai trường hợp dương tính.

Bé gái 11 tuổi, ở Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Bố bé xét nghiệm dương tính nCoV ngày 17/7.

Chàng trai 16 tuổi và em gái 12 tuổi, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bố và mẹ bé được phát hiện dương tính nCoV tuần trước.

Hai chị em trong gia đình khác cũng ở Chương Dương, Hoàn Kiếm, xét nghiệm dương tính nCoV, gồm bé trai 9 tuổi và bé gái 7 tuổi.

Nam, 38 tuổi, nhân viên viện cơ khí tại 545 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, tiếp xúc gần một ca dương tính và được cách ly từ ngày 15/7.

Chàng trai 14 tuổi, ở Hợp Thanh, Mỹ Đức. Em cùng bố từ TP HCM về Hà Nội ngày 9/7, tự cách ly tại nhà, xét nghiệm âm tính nCoV lần một ngày 11/7, sau đó xét nghiệm dương tính nCoV ngày 18/7.

Nữ, 50 tuổi cùng con trai 18 tuổi, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Trong đó, mẹ tiếp xúc ca dương tính tại nơi làm việc, xét nghiệm dương tính nCoV tại Bệnh viện E ngày 17/7. Đến 19/7, con trai bà cũng nhận kết quả dương tính nCoV.

Nữ, 53 tuổi, ở Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, là bà ngoại của hai ca dương tính về từ TP HCM. Ngày 18/7, bà xét nghiệm dương tính nCoV tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Sáng 19/7, Hà Nội ghi nhận 16 trường hợp dương tính. Trong đó:

6 công nhân Công ty SEI, thuộc Khu công nghiệp Thăng Long, được cách ly từ 5/7, đã xét nghiệm từ 2-3 lần âm tính nCoV, sau đó có triệu chứng ho, sốt, xét nghiệm dương tính vào 17/7. Họ gồm:

Nam, 38 tuổi, ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, công nhân bộ phận QCAR, phòng MO, phân xưởng F1 của Công ty SEI.

Nữ, 19 tuổi, ở Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, công nhân bộ phận CLPREES, phân xưởng F1 của Công ty SEI.

Nữ, 22 tuổi, ở thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, công nhân tập sự tại Công ty SEI từ ngày 1/7.

Nam, 29 tuổi, ở Mỹ Nội, Bắc Hồng, Đông Anh, quản lý bảo vệ của Công ty SEI.

Nữ, 23 tuổi, ở thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, công nhân bộ phận QCRO, phân xưởng F5 của Công ty SEI.

Nữ, 36 tuổi, địa chỉ thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh, công nhân Công ty SEI, đang mang bầu, ngày 17/7 có dấu hiệu chuyển dạ nên được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Đông Anh theo dõi sinh.

4 người khác liên quan chùm ca tại B8 Tân Mai, là người trong cùng một gia đình, ở địa chỉ B8 Tân Mai, Hoàng Mai. Căn hộ chung cư họ sống cạnh gia đình có 6 người dương tính được công bố hôm qua. Họ gồm: nữ, 40 tuổi; nam, 48 tuổi; nữ, 46 tuổi; nữ, 22 tuổi. Cả bốn người xét nghiệm dương tính nCoV ngày 18/7.

4 người khác liên quan đến chùm ca bệnh tại 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa. Cụm ca bệnh tại Đống Đa liên quan chung cư Sunshine Palace tại đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai. 4 người gồm: bé trai 3 tuổi, bé gái 4 tuổi, cùng ở Phúc Lợi, Long Biên; nam 44 tuổi, ở Văn Quán, Hà Đông; nam 34 tuổi, ở Cống Vị, Ba Đình.

Hai người liên quan chùm ca tại 132 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, gồm nam, 41 tuổi, ở Nam Đồng, Đống Đa và nam, 41 tuổi ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Họ cùng tham dự bữa ăn có ba người dương tính vào ngày 15/7, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 18/7.

Như vậy, từ ngày 5/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 200 ca nhiễm, trong đó 3 ổ dịch mới phát sinh từ ngày 16/7 gồm 90 Nguyễn Khuyến, ghi nhận 41 ca; B8 Tân Mai ghi nhận 16 ca và 132 Bùi Thị Xuân ghi nhận 19 ca nhiễm. Còn chùm lây nhiễm tại Khu công nghiệp Thăng Long đã ghi nhận 61 ca. Tổng số ca nhiễm tại Hà Nội từ ngày 29/4 là 459.

Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên ga Hà Nội, tối 17/7. Ảnh: Giang Huy.

Tại Nghệ An, 4 ca nghi nhiễm gồm 2 người bản Chằm Puông, xã Lượng Minh; 4 người ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn.

Trong đó, 2 ca ở bản Chằm Puông là bé trai 10 tuổi và thiếu nữ 15 tuổi, đều là F1 của các ca nhiễm trước đó.

Bốn người ở xã Chiêu Lưu bao gồm cặp vợ chồng đều 46 tuổi, làm nghề bán tạp hóa và chồng làm nông. Người vợ trước đó là F1 của một ca nhiễm.

Người thứ ba ở Chiêu Lưu là nam thanh niên 27 tuổi làm nghề nông, mẹ và vợ đều nhiễm bệnh trước đó. Người còn lại là bé gái 10 tuổi, F1 của ca bệnh trước đó.

Như vậy sau 5 ngày phát hiện, ổ dịch chưa rõ nguồn lây ở bản Chằm Puông đã ghi nhận 29 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, trong đó bản Chằm Puông 23 ca, huyện Kỳ Sơn 6 ca.

Từ 13/6 đến nay, Nghệ An ghi nhận 163 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. TP Vinh ghi nhận 90 ca, huyện Tương Dương 23 ca, huyện Diễn Châu 18 ca...

Thành phố Vinh sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, từ 0h ngày 19/7, tỉnh dừng thực hiện chỉ thị 15 chuyển sang chỉ thị 19 đối với toàn thành phố hơn 500.000 dân.

Tiểu thương tại chợ dân sinh TP Vinh thực hiện phòng chống Covid-19. Ảnh: Nguyễn Hải.

Hải Phòng ghi nhận thêm 2 ca Covid-19 là thuyền viên 27 tuổi và 19 tuổi, nhập cảnh từ Indonesia, 1 ca là người phụ nữ 40 tuổi trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Chị này đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng xét nghiệm Covid-19 để đi làm, chiều 18/7 có kết quả dương tính, cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp ở xã An Đồng, huyện An Dương. Quá trình truy vết, nhà chức trách Hải Phòng xác định, ngày 16/7 chị này di chuyển lên Hà Nội giao hàng cho khách tại phố Hàng Nắm và tiếp xúc với F0 tại đây.

Bước đầu 9 F1 và 18 F2 liên quan đến ca bệnh đã được cách ly tập trung; đồng thời UBND phường Vĩnh Niệm đã phong tỏa, phun hóa chất khử khuẩn nơi ở của người nghi nhiễm.

Đêm 18/7, Trung tâm Kiểm soát dịch Y tế quốc tế (Sở Y tế Hải Phòng) lấy mẫu xét nghiệm 16 thuyền viên tàu Phú An 369 khi con tàu này chở hàng từ Indonesia về cảng Hải Phòng, neo đậu ngoài khơi đảo Hòn Dấu, quận Đồ Sơn, để làm thủ tục kiểm soát y tế, ngày 17/7. Kết quả, 2 thuyền viên này dương tính với nCoV, các thuyền viên khác âm tính.

Chiều 18/7, sau cuộc họp giữa Cảng vụ hàng hải với các cơ quan chức năng của thành phố Hải Phòng và chủ tàu là Công ty TNHH vận tải Phú An ở Nam Định, 2 người nhiễm nCoV và 14 thuyền viên là F1 đã được đưa vào bờ, chuyển tới Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2 tại xã An Đồng, huyện An Dương điều trị và cách ly y tế.

Tàu Phú An 369 hiện đã được di chuyển về khu neo đậu tại Lạch Huyện 2, huyện Cát Hải, để phun khử khuẩn toàn tàu, chờ và làm thủ tục cập cảng Hoàng Diệu làm hàng.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày (từ ngày 17 đến sáng 19/7), Hải Phòng ghi nhận 7 ca Covid-19.

Nguyễn Hải - Giang Chinh - Chi Lê