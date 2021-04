Thêm 3 công an liên quan việc thu 100.000 đồng làm thẻ căn cước

Hải PhòngTrưởng công an xã Tiên Minh cùng Đội trưởng, Đội phó Đội Công an huyện Tiên Lãng bị đình chỉ công tác, từ ngày 14/4.

Quyết định đình chỉ công tác 15 ngày với đại úy Nguyễn Duy Lộc, Trưởng công an xã Tiên Minh và hai lãnh đạo Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện được thiếu tướng Lê Thanh Chương, Giám đốc Công an Hải Phòng ký cùng ngày.

Công an thành phố giao các phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Công an huyện Tiên Lãng làm rõ trách nhiệm của 3 cán bộ nêu trên trong việc thu sai quy định 100.000 đồng với người dân làm thẻ gắn chíp điện tử tại xã Tiên Minh.

Trước đó, ngày 9/4, Vũ Văn Bảo và Bùi Văn Thoại, hai công an xã bán chuyên trách tại Tiên Minh, đã bị đình chỉ công tác 15 ngày.

Nhà chức trách Hải Phòng cho biết, ngày 4/4 anh Bùi Văn Linh đưa ông Bùi Kim Hoàn và bà Vũ Thị Thiệu lên trụ sở UBND xã Tiên Minh để làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp. Bà Thiệu nộp 200.000 đồng cho công an Vũ Văn Bảo và Bùi Văn Thoại nhưng không được trả lại tiền thừa và đưa biên lai thu.

Hơn chục người dân trong xã đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cũng trong trường hợp tương tự. Số tiền 100.000 đồng cho mỗi thẻ, theo giải thích của công an là "lệ phí và tiền dịch vụ chuyển thẻ đến tận nhà".

Nhận được phản ánh của người dân, Công an huyện Tiên Lãng yêu cầu Công an Tiên Minh hoàn trả ngay số tiền thừa, đồng thời công khai xin lỗi.

Theo thông tư của Bộ Tài chính, lệ phí chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước là 30.000 đồng mỗi; đổi thẻ căn cước là 50.000 đồng mỗi thẻ; cấp lại thẻ khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam là 70.000 đồng mỗi thẻ.

Từ tháng 1 đến hết 6/2021, lệ phí cấp căn cước gắn chip được giảm 50%.

Giang Chinh