Thêm 29 quốc gia sắp bỏ dấu mộc hộ chiếu

Dấu hộ chiếu quen thuộc với nhiều tín đồ du lịch chuẩn bị biến mất ở châu Âu khi 29 quốc gia EU sắp sử dụng hệ thống biên giới sinh trắc học mới.

Trước kia, những người du lịch thích thú khi nhìn nhân viên xuất nhập cảnh đóng dấu mộc vào hộ chiếu, tạo ra kỷ niệm hữu hình về chuyến đi. Tuy nhiên, trải nghiệm đó sẽ sớm trở thành dĩ vãng khi các quốc gia trên khắp Liên minh châu Âu (EU) chuyển sang sử dụng hệ thống "biên giới sinh trắc học và điện tử" - EES, bỏ qua dấu hộ chiếu vật lý.

Chính sách này đã bị trì hoãn trong nhiều năm, sẽ có hiệu lực từ 12/10 và được triển khai dần dần, dự kiến hoàn tất vào 10/4/2026.

Hệ thống EES tự động đăng ký công dân ngoài EU du lịch ngắn ngày khi họ qua biên giới các nước châu Âu sử dụng hệ thống này. EU kỳ vọng chính sách này giúp hiện đại hóa biên giới, thu thập dữ liệu được liệt kê trong tài liệu của du khách như ngày và địa điểm nhập cảnh và xuất cảnh, hình ảnh khuôn mặt và dấu vân tay.

Danh sách 29 quốc gia EU chuẩn bị áp dụng hệ thống mới:

Áo Bỉ Bulgaria Croatia CH Czech Đan Mạch Estonia Phần Lan Pháp Đức Hy Lạp Hungary Iceland Italy Latvia Liechtenstein Litva Luxembourg Malta Hà Lan Na Uy Bồ Đào Nha Romania Slovakia Slovenia Tây Ban Nha Thụy Điển Thụy Sĩ Ba Lan

EU không phải là nơi duy nhất chuyển sang biên giới kỹ thuật số. Vào tháng 1, Vương quốc Anh đã triển khai giấy phép du lịch điện tử ETA, loại giấy phép điện tử bắt buộc dành cho công dân từ các quốc gia được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Anh.

Du khách cần đăng ký trực tuyến trước chuyến đi, cung cấp thông tin cá nhân cơ bản như tên, ngày sinh, số hộ chiếu, và thông tin chuyến đi. Mức phí ETA khoảng 22 USD. Hệ thống này giúp chính phủ Anh kiểm tra an ninh trước khi du khách đến, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả tại cửa khẩu.

Cục Quản lý An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cũng đã bắt đầu mở rộng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại các sân bay trên khắp cả nước. Các chương trình như Clear Plus - sử dụng quét vân tay, mắt hoặc khuôn mặt để tăng tốc độ qua khâu an ninh - đang ngày càng phổ biến.

Nhiều quốc gia, điểm đến trên thế giới đã bỏ dấu hộ chiếu từ lâu. Ví dụ, Australia đã ngừng cấp dấu hộ chiếu từ năm 2012. Các điểm đến như Hong Kong, Singapore và Argentina cũng đã loại bỏ chúng. Mỹ cũng bắt đầu loại bỏ việc sử dụng dấu vật lý, theo ghi nhận của Đại học Harvard.

Minh họa một cuốn hộ chiếu với những dấu mộc xuất nhập cảnh. Ảnh: Tourist Israel

Dù nhiều du khách sẽ tiếc nuối khi mất đi kỷ vật hữu hình của chuyến đi, Theo Travel + Leisure, du khách không được tự ý đặt dấu lưu niệm vào hộ chiếu chính thức. Chỉ các quan chức được của các quốc gia mới có thể đặt dấu hoặc ghi chú hoặc bổ sung.

Chuyên gia an ninh biên giới Dalbir Ahlawat từ Đại học Macquarie, Australia, cho biết việc thay thế dấu hộ chiếu nhằm tăng cường an toàn du lịch, vì dấu có thể bị làm giả hoặc sửa đổi. Ông lưu ý hộ chiếu vật lý dễ bị thao túng, như thay ảnh, dán nhãn visa giả, hoặc bị đánh cắp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi toàn cầu còn nhiều thách thức, đặc biệt ở châu Phi, châu Á và Mỹ Latin do vấn đề an ninh quốc gia và kinh tế.

Hoài Anh (Theo Travel + Leisure, ABC)