Thêm 28 người nhiễm nCoV

Bộ Y tế chiều 1/8 ghi nhận 28 ca nhiễm nCoV, trong đó 19 ca các tỉnh liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, 7 ca trong cộng đồng Đà Nẵng, hai cách ly ngay sau nhập cảnh Trà Vinh.

Các ca nhiễm mới được ghi nhận từ số 559 đến 586. Như vậy, hôm nay ghi nhận tổng cộng 40 ca nhiễm.

Bệnh nhân 559, 560 ghi nhận tại Trà Vinh, cách ly ngay sau nhập cảnh trên chuyến bay VJ2432 từ Indonesia về Cần Thơ ngày 29/7. Hiện hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Trà Vinh. Bệnh nhân từ số 561 đến 565 ghi nhận tại Quảng Nam, tuổi từ 19-75, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng. Họ gồm hai người chăm sóc bệnh nhân; một tiếp xúc bệnh nhân; hai là bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. "Bệnh nhân 566" ghi nhận tại Thái Bình, tiếp xúc "bệnh nhân 522", bệnh nhân khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 567, 568 ghi nhận tại TP HCM, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng. Trong đó, một người chăm sóc bệnh nhân tại khoa Thận - Nội tiết, một chăm sóc tại khoa Ngoại - Thần kinh. Hai bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Bệnh nhân từ số 569 đến 586 ghi nhận tại Đà Nẵng, độ tuổi 9-86, trong đó 11 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, bao gồm 6 ca ở khoa Nội Thần kinh, ba khoa Ung bướu, một ở khoa Lão khoa, một khoa Cấp cứu. Bảy ca tại Đà Nẵng gồm hai ở quận Hải Châu, hai quận Liên Chiểu, hai quận Cẩm Lệ, một huyện Hòa Vang. Trong 8 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 104 ca, Quảng Nam 26, TP HCM 7, Hà Nội hai, Thái Bình, Quảng Ngãi và Đăk Lăk mỗi nơi một.

Hôm nay thêm một ca tử vong là "bệnh nhân 499" do ung thư máu ác tính, viêm phổi nặng và Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 3. Hai ca tử vong hôm qua là"bệnh nhân 428", do nhồi máu cơ tim trên bệnh lý nền và Covid-19; "bệnh nhân 437"do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng và Covid-19.

Tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 586, trong đó 373 người đã khỏi, ba người tử vong, còn 210 bệnh nhân đang điều trị. Hơn 91.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 953 người, tại cơ sở tập trung gần hơn 18.000, tại nhà hoặc nơi lưu trú gần 39.000.

Thế giới ghi nhận khoảng 660.000 người chết trong hơn 17 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất. Việt Nam ghi nhận hai ca tử vong do nCoV. Một nhân viên y tế tại chốt kiểm tra y tế cửa ngõ phía Bắc tỉnh Quảng Ngãi, ngày 30/7. Ảnh: Phạm Linh.

Lê Nga