Thêm 24 dự án vướng mắc tại TP HCM được tháo gỡ

Sau nhiều tháng rà soát, TP HCM đã tháo gỡ được 24 trên 29 dự án, khu đất thuộc nhóm vướng mắc do Sở Xây dựng phụ trách.

Theo báo cáo gửi UBND TP HCM về kết quả rà soát, xử lý các dự án gặp khó khăn, Sở Xây dựng cho biết toàn thành phố hiện có 838 dự án, khu đất vướng mắc cần được xem xét, tháo gỡ. Trong đó, Sở được giao phụ trách 29 dự án thuộc nhóm khó khăn liên quan đến quy hoạch và thủ tục đầu tư, gồm 9 dự án đầu tư công, 15 dự án đầu tư tư nhân và 5 dự án tư nhân trong giai đoạn vận hành.

Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn tất xem xét 25 trong tổng số 29 dự án, đạt hơn 86%. Trong đó, 9 dự án đầu tư công đã được tháo gỡ toàn bộ; 12 dự án tư nhân đã giải quyết xong; một dự án chuyển sang nhóm đang trong quá trình thanh tra, điều tra; ba dự án khác cũng đã được xem xét tháo gỡ. Bốn dự án còn lại đang tiếp tục được phối hợp xử lý theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Theo Sở Tài chính, TP HCM (sau sắp xếp) có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, gồm 60 dự án thuộc thẩm quyền xử lý cấp trung ương và 778 dự án thuộc thẩm quyền cấp thành phố. Các công trình này bao gồm cả dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân.

Thành phố đặt mục tiêu năm 2025 sẽ giải quyết 50% số công trình, dự án thuộc thẩm quyền trung ương và 100% các dự án thuộc thẩm quyền của TP HCM. Để thực hiện mục tiêu này, Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng đã được thành lập, có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, quy hoạch và thủ tục đầu tư cho các dự án đang đình trệ.

Sở Xây dựng cho biết cùng với quá trình rà soát, Thành phố đang tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Thành phố cũng đang triển khai các đoàn thanh tra nhằm làm rõ nguyên nhân, tạo cơ sở xử lý dứt điểm các tồn đọng trong thời gian tới.

Phương Uyên