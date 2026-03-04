Thêm 24 dự án tại TP HCM được bán cho người nước ngoài

UBND TP HCM vừa công bố danh mục 24 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Trong 24 dự án được bổ sung, nguồn cung tiếp tục tập trung chủ yếu tại khu Nam TP HCM, đặc biệt là các dự án thuộc hệ sinh thái Phú Mỹ Hưng. Trong khi đó, khu Đông và các khu vực khác chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Cụ thể, khu Nam có 19 dự án nằm tại hai phường Tân Mỹ và Tân Hưng (trước đây thuộc quận 7, Khu A - Đô thị mới Nam TP HCM), đều do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Một số dự án đáng chú ý gồm Sky Garden 2; Mỹ Phúc - Lô H29-3; Mỹ Phước - Lô H6-1; Mỹ An - Lô H14-2; Nam Thiên - Lô H13-1 cùng các lô hỗn hợp CR5-1B, CR5-2, C12B-2, C17-2.

Tại TP Thủ Đức cũ có 3 dự án được bổ sung vào danh mục, gồm khu chung cư trên đường Lò Lu (phường Long Phước), dự án officetel tại 36 Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng) và khu nhà ở phường Long Trường trên đường Trường Lưu.

Một góc khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Quỳnh Trần

Hai dự án còn lại nằm ở các khu vực khác, gồm Khu chung cư Hạnh Phúc (The Felix) tại phường Bình Hòa và Chung cư Tân Bình tại phường Tân Đông Hiệp.

Trước đó, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, TP HCM đã 4 lần công bố danh sách các dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài. Tính cả đợt này, tổng số dự án được phép mở bán cho nhóm khách hàng này trên địa bàn thành phố đã nâng lên 117 dự án.

Trong bối cảnh TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, thương mại tự do và phát triển công nghiệp bán dẫn, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư nước ngoài được dự báo gia tăng. Việc mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện bán cho người nước ngoài được kỳ vọng góp phần thu hút, giữ chân lực lượng lao động chất lượng cao và tăng sức hấp dẫn cho thị trường bất động sản.

Theo quy định, người nước ngoài được mua nhà ở thương mại tại dự án không thuộc khu vực quốc phòng, an ninh, tối đa 30% số căn trong một chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ trong một phường, khi đáp ứng đủ điều kiện pháp lý và nhập cảnh hợp lệ. Tổ chức nước ngoài phải có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ hoạt động hợp pháp còn hiệu lực khi giao dịch.

Phương Uyên