Thêm 23 nghi phạm 'giăng bẫy hàng trăm nghìn người già' bị bắt

TP HCMBộ Công an đã bắt thêm 23 người với cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng của hàng trăm nghìn người già do Trần Quang Đạo cầm đầu.

Ngày 9/9, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 23 người về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nâng tổng số bị can lên 147 người.

Ngoài tội danh trên, ông "trùm" Trần Quang Đạo cũng bị khởi tố bổ sung tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

C02 xác định phần lớn nạn nhân trong vụ án là người cao tuổi, thu nhập thấp, phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình... muốn được chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu kiến thức xã hội, công nghệ. Tổng số tiền nhóm Đạo chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng, trở thành đường dây lừa đảo quy mô lớn nhất từng bị triệt phá.

Trần Quang Đạo. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, giữa tháng 6, C02 phối hợp Công an TP HCM chia nhiều hướng, đồng loạt bắt, khám xét 4 trụ sở công ty của nhóm Đạo và các kho hàng. Cảnh sát phát hiện hơn 200 nhân viên (trong đó có 149 nữ) đang hoạt động lừa đảo, thu hơn 500 điện thoại các loại cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật...

Cơ quan điều tra xác định băng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, có quy mô tổ chức chặt chẽ, số lượng người phạm tội lớn nhất từ trước đến nay.

Kịch bản lừa hàng trăm nghìn người già của nhóm giả bệnh viện dinh dưỡng Cảnh sát khám xét nhiều công ty của Trần Quang Đạo, bắt quả tang hàng trăm nhân viên đang thực hiện hành vi lừa đảo người già. Video: Nhật Vy

Theo điều tra, Đạo (từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản) nhờ người thân đứng tên thành lập 4 doanh nghiệp thương mại điện tử gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ressun, Cửa hàng TikTok Shop Resshose, Công ty TNHH Rees Mark, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson.

Các công ty được tổ chức theo mô hình phòng ban, phân công từ quản lý chung, trưởng phòng, tổ trưởng đến nhân viên trực tiếp thực hiện.

Hàng trăm người được tuyển dụng, phân chia nhiệm vụ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, hành chính, kế toán.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023, nhóm Đạo thu thập, mua dữ liệu cá nhân của người già, sau đó cho nhân viên giả làm cán bộ y tế, viện dinh dưỡng để tiếp cận.

Các nhân viên gọi cho người trong danh sách, mạo danh nhân viên viện dinh dưỡng, trung tâm tiêm chủng... thông báo họ nằm trong diện được tặng sữa, yến hoặc thực phẩm chức năng. Người nhận muốn có hàng phải trả 270.000 đồng phí vận chuyển.

Khi đã "mắc bẫy", nạn nhân tiếp tục được thông báo trúng ghế massage trị giá 76 triệu đồng hoặc các sản phẩm gia dụng đắt tiền. Để nhận thưởng, họ phải nộp 990.000 đồng phí chuyển đổi thông tin, kèm cam kết sẽ hoàn trả. Sau đó, nhóm này tiếp tục viện lý do thuế, phí hải quan... yêu cầu đóng thêm nhiều khoản, có trường hợp lên đến 10 triệu đồng.

Do đã bỏ ra số tiền ban đầu và kỳ vọng được nhận phần thưởng, hầu hết nạn nhân làm theo hướng dẫn nhưng cuối cùng không nhận được hàng hóa nào.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.

4 công ty của Trần Quang Đạo có hơn 200 nhân viên (trong đó có 149 nữ) bị xác định hoạt động lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Quốc Thắng