Thêm 2 người bị lập biên bản trong vụ Ngọc Trinh 'biểu diễn' môtô

TP HCMHuấn luyện viên 36 tuổi dạy Ngọc Trinh "biểu diễn" xe phân khối lớn và chủ chiếc BMW cô điều khiển đã bị CSGT lập biên bản vi phạm.

Huấn luyện viên 36 tuổi (xe đỏ) dạy Ngọc Trinh "biểu diễn". Ảnh cắt từ video

Ngày 11/10, lãnh đạo Đội CSGT TP Thủ Đức cho biết đã lập biên bản đối với 2 cá nhân trên, đồng thời tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng xác minh nhiều vấn đề liên quan việc Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi) vi phạm.

Khi làm việc với CSGT, người đàn ông 36 tuổi thừa nhận đã nằm trên yên môtô BMW khi đang chạy, để "thị phạm" cho Ngọc Trinh làm theo; còn giấy phép lái xe 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên đã bị Công an quận 8 tước trước đó. Với các lỗi trên, căn cứ NĐ100/2019, ông này có thể bị phạt 6-8 triệu đồng.

Ngoài ra, CSGT cũng mời người đứng tên chiếc BMW mà Ngọc Trinh "biểu diễn" lên làm việc, lập biên bản về hành vi "giao xe cho người không đủ điều kiện", mức phạt 1,4 triệu đồng.

CSGT tạm giữ chiếc xe phân khối lớn. Ảnh: Nhật Vy

Trước đó, mạng xã hội lan truyền các video Ngọc Trinh điều khiển môtô trong tư thế tạo dáng nguy hiểm như quỳ, nằm trên yên; đứng một bên xe, buông hai tay... Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh cũng đăng video bị ngã xe, phải vào bệnh viên băng bó thương tích.

Do Ngọc Trinh bị thương, không thể đến trụ sở công an, nên đồng ý để tổ công tác (gồm cán bộ Phòng CSGT, Đội CSGT Công an TP Thủ Đức và công an phường) đến nhà làm việc. Cô thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do chuẩn bị thi bằng lái hạng A2 (phân khối lớn) nên thuê người tập lái. Từ đầu tháng 10, cô và huấn luyện viên chọn các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và Khu công nghệ cao tập lái môtô Ducati và BMW. Những hình ảnh, video đăng trên mạng xã hội không phục vụ cho hoạt động quảng cáo.

Ngọc Trinh đã bị Công an TP Thủ Đức lập biên bản xử phạt về 2 lỗi nằm trên yên xe khi điều khiển và không có giấy phép lái xe trên 175cm3, theo NĐ100/2019 và điều 59 Luật Giao thông đường bộ (tổng số tiền phạt là 8,5 triệu đồng). Ngoài ra, Phòng CSGT TP HCM đang tạm giữ chiếc Ducati mà Ngọc Trinh điều khiển qua khu vực cầu Ba Son, phường Bến Nghé, quận 1, và làm rõ sai phạm liên quan.

Quốc Thắng