Thêm 16.141 ca nhiễm, cao nhất kể từ khi xuất hiện Covid-19

Nếu so với các ngày công bố bù số ca nhiễm những địa phương đã xét nghiệm từ trước, thì số ca nhiễm hôm nay cao thứ 3 kể từ đầu dịch. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 23/11 với 39.126 ca (bù 28.000 ca tại Bình Dương), ngày có số ca nhiễm cao thứ hai là 27/8 với 17.409 ca (bù 4.508 ca tại Bình Dương).

24 giờ qua, 6.626 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (tăng 650 ca), 9.478 ca cộng đồng (tăng 635 ca). Số ca nhiễm tại Bình Phước tăng vọt, vượt 1.000 ca và chỉ sau TP HCM. Đây là lần đầu tiên Bình Phước ghi nhận số ca nhiễm cao như vậy trong một ngày.

Trung bình số ca nhiễm ghi nhận trong 7 ngày qua: 14.789 ca/ngày. Bảy ngày trước đó (đến 4/12), trung bình số ca nhiễm là 13.902 ca/ngày.

Hôm nay ghi nhận ghi nhận 209 ca tử vong tại: TP HCM 67, Đồng Nai 17, An Giang, Bình Dương, Cần Thơ đều 13, Tây Ninh 12, Kiên Giang 11, Đồng Tháp và Tiền Giang 10, Long An 8, Sóc Trăng và Bình Thuận 7, Bến Tre 7, Cà Mau và Trà Vinh 4, Bình Định, Khánh Hòa đều 2, Nghệ An và Bà Rịa - Vũng Tàu một.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 221 ca/ngày. Trung bình của 7 ngày trước đó (đến 4/12), số tử vong mỗi ngày là 196. Như vậy, số ca tử vong đang xu hướng tăng.

Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 27.611 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.393.034 ca, trong đó có 1.050.608 ca đã được công bố khỏi bệnh.

Về điều trị, số khỏi bệnh trong ngày là 1.084 ca, tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.053.425 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.558 ca, trong đó 5.059 ca thở oxy qua mặt nạ, 1.319 ca thở oxy dòng cao HFNC, 270 ca thở máy không xâm lấn, 893 ca thở máy xâm lấn và 17 ca ECMO.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 1.398.413 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 (bình quân cứ một triệu người có 14.183 ca nhiễm) - tăng một bậc thứ tự.

Hai tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM 486.043 ca, Bình Dương 286.877, Đồng Nai 91.880, Long An 39.165, Tây Ninh 37.776 ca.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 288.246 xét nghiệm cho 460.141 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 27,7 triệu mẫu cho 71,1 triệu lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 10/12 có 720.109 liều vaccine được tiêm. Như vậy, tổng số liều đã được tiêm là 131,8 triệu liều, trong đó tiêm mũi một là 74,7 triệu liều, tiêm mũi hai là 57,1 triệu liều.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân trong độ tuổi chỉ định; đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn, ưu tiên tiêm chủng cho người từ 50 tuổi trở lên, người mắc bệnh nền.